Inovação na Bahia: polissonografia auxilia no tratamento de distúrbios psiquiátricos

A qualidade do sono é um pilar fundamental para o equilíbrio emocional. A privação de um sono reparador está diretamente associada a um leque de instabilidades, como irritabilidade, desânimo, ansiedade e depressão. Diante dessa forte conexão, o estado da Bahia é palco de uma iniciativa pioneira focada em abordar e tratar os severos impactos dos distúrbios do sono na saúde mental.

O cerne dessa inovação reside no Serviço de Medicina do Sono da clínica Holiste Psiquiatria. Conforme explica o médico Kayo Barbosa, responsável pela implementação do projeto, a novidade está no uso estratégico do exame de polissonografia. Este exame detalhado é empregado para identificar padrões de sono alterados que comumente acompanham diversos transtornos psiquiátricos complexos, incluindo bipolaridade e esquizofrenia.

Ao integrar o Serviço de Medicina do Sono no plano de tratamento para condições mentais, a clínica Holiste passa a utilizar a polissonografia como uma ferramenta diagnóstica essencial. O exame permite mapear e reconhecer as anormalidades do sono que mantêm uma estreita relação com quadros como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia, abrindo caminho para intervenções terapêuticas mais precisas e eficazes.

“Os estudos sinalizam que a normalização da arquitetura do sono auxilia na melhora do humor e de sintomas ansiosos, além de impactar positivamente também a resposta ao tratamento medicamentoso”, esclarece Kayo Barboza.

Segundo o especialista, a análise e a intervenção terapêutica dos distúrbios do sono podem facilitar significativamente o manejo de problemas relacionados à saúde mental, uma vez que o sono é um marcador biológico sensível às funções cerebral e emocional que, normalmente, costumam estar alteradas nos transtornos mentais.

“Muitas vezes, mudanças no padrão de sono são os primeiros sinais de sofrimento psíquico, permitindo uma detecção precoce de transtornos mentais. Além disso, alguns distúrbios do sono podem agravar o quadro psicológico, o que torna fundamental um tratamento especializado do sono nesses pacientes”, ressalta o médico.

Dessa forma, com o objetivo de otimizar a recuperação, o Serviço de Medicina do Sono proporciona comodidade ao paciente ao realizar os exames de polissonografia durante a internação psiquiátrica. “Isso permite diagnóstico e tratamento imediatos sem necessidade de deslocamentos, aumentando a adesão e impulsionando o tratamento”.

O psiquiatra Kayo Barboza revela ainda que o serviço causa efeitos positivos profundos e em longo prazo na saúde mental dos pacientes ao restaurar a qualidade e a arquitetura normal do sono, promovendo melhora do humor, da ansiedade e também de sintomas físicos, resultando em benefícios na qualidade de vida e na redução dos riscos de recaídas. ​

“É preciso destacar que um sono equilibrado melhora funções cognitivas como memória, atenção e concentração, potencializando a resposta às terapias em saúde mental”, salienta.