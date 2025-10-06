Menu
BAHIA
BAHIA

Menina de três anos morre afogada durante festa de família na Bahia

Garota foi encontrada inconsciente na piscina

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 12:24 h
Ana Laura Soares Moura
Uma menina de três anos morreu após se afogar na piscina de uma chácara em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, durante a festa de aniversário de um familiar, no domingo, 5.

Identificada como Ana Laura Soares Moura, a criança foi encontrada inconsciente dentro da piscina. Os familiares a levaram de carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, a cerca de 30 minutos do local.

Segundo relatório da Polícia Civil, Ana Laura chegou à unidade em parada cardiorrespiratória. Após cerca de 15 minutos de reanimação, houve retorno dos sinais vitais, mas ela sofreu uma nova parada e não resistiu.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar a transferência da criança a um hospital, porém, ao chegar à UPA, a equipe constatou o óbito.

x