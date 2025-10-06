BAHIA
Menina de três anos morre afogada durante festa de família na Bahia
Garota foi encontrada inconsciente na piscina
Por Redação
Uma menina de três anos morreu após se afogar na piscina de uma chácara em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, durante a festa de aniversário de um familiar, no domingo, 5.
Identificada como Ana Laura Soares Moura, a criança foi encontrada inconsciente dentro da piscina. Os familiares a levaram de carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, a cerca de 30 minutos do local.
Segundo relatório da Polícia Civil, Ana Laura chegou à unidade em parada cardiorrespiratória. Após cerca de 15 minutos de reanimação, houve retorno dos sinais vitais, mas ela sofreu uma nova parada e não resistiu.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar a transferência da criança a um hospital, porém, ao chegar à UPA, a equipe constatou o óbito.
