BAHIA
BUSCAS CONTINUAM

Carro de nutricionista é localizado no Calabetão, próximo à BR-324

Tâmara Ferreira foi sequestrada na quinta-feira, 6, e localizada na manhã seguinte, após ser obrigada a pagar boletos dos criminosos

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

08/11/2025 - 11:25 h
Veículo de Tâmara Ferreira foi encontrado no Calabetão, próximo à BR 324
Veículo de Tâmara Ferreira foi encontrado no Calabetão, próximo à BR 324 -

O carro da nutricionista Tâmara Ferreira, sequestrada na última quinta-feira, 6, foi encontrado na manhã deste sábado, 8, na região do Calabetão, em Salvador, próximo à BR-324.

A Polícia Militar chegou primeiro ao local e acionou a Polícia Civil, responsável pela investigação do crime. O veículo será periciado por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), o que deve ajudar nas investigações.

Tâmara foi sequestrada quando saía do Mundo Plaza, no Caminho das Árvores, com direção à Rua das Hortêrnsias, na Pituba, onde era aguardada por amigas que, após não conseguirem falar com a nutricionista divulgaram mensagem nas redes sociais informando o desaparecimento.

Na manhã seguinte, Tâmara foi localizada. Ela contou que foi obrigada a pagar boletos para os sequestradores. Os valores não foram revelados mas os policiais já identificaram os titulares dos boletos.

Operação

Logo após a localização de Tâmara, as forças policiais intensificaram as incursões no bairro do Nordeste de Amaralina, em busca de suspeitos. Durante a operação, sete membros de facção foram localizados.

Dois deles foram presos após se renderem e outros cinco foram baleados em em confronto com os policiais. Quatro deles não resistiram e morreram no Hospital Geral do Estado (HGE). O outro segue internado e custodiado na unidade hospitalar.

Informações sobre suspeitos do sequestro podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.

Facção criminosa investigação nutricionista Polícia Civil Salvador Sequestro

