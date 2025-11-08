JUSTIÇA
Feira reforça rede de proteção e combate à violência contra a mulher
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher amplia a capacidade de atendimento às vítimas
Por Kenna Martins*
O município de Feira de Santana passa a contar com a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, uma conquista que reforça o compromisso do município e do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) com o enfrentamento à violência de gênero e o fortalecimento da rede de proteção às mulheres.
A unidade foi inaugurada, nesta sexta-feira, 7, com a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende e está instalada no prédio-sede das Varas de Violência Doméstica, na Rua Aloísio Resende, nº 388, bairro Queimadinha, próximo ao Fórum Desembargador Filinto Bastos.
A nova vara chega para ampliar a capacidade de atendimento às vítimas e agilizar o julgamento dos processos relacionados à Lei Maria da Penha, garantindo maior celeridade e sensibilidade na condução dos casos. O município já contava com uma vara especializada, e a criação da segunda unidade representa um avanço significativo na estrutura do sistema de Justiça local.
A presidente desembargadora Cynthia Resende ressaltou que a ampliação da estrutura do Judiciário é um passo fundamental para que as mulheres tenham mais acesso à Justiça e ao amparo institucional. “A criação desta nova vara é um compromisso do Tribunal de Justiça com a vida das mulheres baianas. Precisamos de estruturas que garantam não apenas o julgamento rápido dos casos, mas, principalmente, o acolhimento humano e a prevenção da violência. Feira de Santana dá um exemplo de integração entre o Judiciário e o poder público local”, destacou.
O prefeito José Ronaldo de Carvalho também celebrou a inauguração, destacando o impacto social da nova unidade. “Essa conquista é resultado de uma soma de esforços. Feira tem trabalhado para fortalecer sua rede de proteção, com ações integradas entre a Prefeitura, o Judiciário e as forças de segurança. A chegada da 2ª Vara de Violência Doméstica representa mais amparo, mais justiça e mais esperança para as mulheres da nossa cidade”, afirmou o gestor.
A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Gerusa Sampaio, ressaltou que o novo espaço soma-se aos esforços já realizados pelo município na proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. “Feira de Santana dá mais um passo importante no combate à violência contra a mulher. Essa estrutura reforça o trabalho integrado entre as instituições e amplia o acolhimento às vítimas”, afirmou.Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana*
