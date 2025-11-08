Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Feira reforça rede de proteção e combate à violência contra a mulher

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher amplia a capacidade de atendimento às vítimas

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

08/11/2025 - 14:31 h | Atualizada em 08/11/2025 - 14:53
Unidade foi inaugurada com a presença de autoridades
Unidade foi inaugurada com a presença de autoridades -

O município de Feira de Santana passa a contar com a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, uma conquista que reforça o compromisso do município e do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) com o enfrentamento à violência de gênero e o fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

A unidade foi inaugurada, nesta sexta-feira, 7, com a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende e está instalada no prédio-sede das Varas de Violência Doméstica, na Rua Aloísio Resende, nº 388, bairro Queimadinha, próximo ao Fórum Desembargador Filinto Bastos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A nova vara chega para ampliar a capacidade de atendimento às vítimas e agilizar o julgamento dos processos relacionados à Lei Maria da Penha, garantindo maior celeridade e sensibilidade na condução dos casos. O município já contava com uma vara especializada, e a criação da segunda unidade representa um avanço significativo na estrutura do sistema de Justiça local.

A presidente desembargadora Cynthia Resende ressaltou que a ampliação da estrutura do Judiciário é um passo fundamental para que as mulheres tenham mais acesso à Justiça e ao amparo institucional. “A criação desta nova vara é um compromisso do Tribunal de Justiça com a vida das mulheres baianas. Precisamos de estruturas que garantam não apenas o julgamento rápido dos casos, mas, principalmente, o acolhimento humano e a prevenção da violência. Feira de Santana dá um exemplo de integração entre o Judiciário e o poder público local”, destacou.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho também celebrou a inauguração, destacando o impacto social da nova unidade. “Essa conquista é resultado de uma soma de esforços. Feira tem trabalhado para fortalecer sua rede de proteção, com ações integradas entre a Prefeitura, o Judiciário e as forças de segurança. A chegada da 2ª Vara de Violência Doméstica representa mais amparo, mais justiça e mais esperança para as mulheres da nossa cidade”, afirmou o gestor.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Gerusa Sampaio, ressaltou que o novo espaço soma-se aos esforços já realizados pelo município na proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. “Feira de Santana dá mais um passo importante no combate à violência contra a mulher. Essa estrutura reforça o trabalho integrado entre as instituições e amplia o acolhimento às vítimas”, afirmou.

Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana*

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos das mulheres feira de santana justiça Lei Maria da Penha violência de gênero

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Unidade foi inaugurada com a presença de autoridades
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Unidade foi inaugurada com a presença de autoridades
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

Unidade foi inaugurada com a presença de autoridades
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Unidade foi inaugurada com a presença de autoridades
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

x