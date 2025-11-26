Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

Ela agradeceu ao presidente por tudo o que ele fez pelo Brasil e pelo mundo - Foto: Rede Social presidente Lula

O presidente Lula (PT) foi surpreendido com um discurso emocionante de uma jovem moçambicana durante a cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa da Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. Visivelmente emocionado, o presidente não segurou as lágrimas ao ouvir as palavras da jovem.

Eu venho de uma casa pobre, e o senhor sabe muito bem, nascer na pobreza não significa ter uma infância pequena. Jovem - moçambicana, 11 anos

A jovem, de 11 anos, começou seu discurso dizendo que o presidente Lula "não chegou, o senhor já estava aqui" e que "África está dentro do Brasil". Ela agradeceu ao presidente por tudo o que ele fez pelo Brasil e pelo mundo, e disse que, mesmo sendo pobre, ela não tem uma infância pequena.

A jovem também citou as palavras do presidente Lula, "só uma guerra que vale a pena, a guerra contra a fome", e disse que vai repetir essas palavras para nunca esquecer.

Ela encerrou seu discurso dizendo que as crianças pobres do mundo vão estender os braços e fazer uma ponte por cima do oceano para agradecer ao presidente Lula.

Discurso da jovem:

"Querido presidente Lula da Silva, nosso irmão do outro lado do mundo. O senhor não chegou, o senhor já estava aqui. Não nos veio visitar, porque esta é a sua casa. Os brasileiros não precisam sair do Brasil para nos visitar, África está dentro do Brasil. Moçambique está dentro de cada brasileiro. Eu tenho 11 anos, queria tanto te dar um abraço, mas que abraço posso te dar? Eu tenho braços pequenos, para lhe agradecer por tudo que o senhor fez para o Brasil e para o mundo.

Eu venho de uma casa pobre, e o senhor sabe muito bem, nascer na pobreza não significa ter uma infância pequena. O senhor nasceu numa família humilde e os seus sonhos foram grandes, que é combater a pobreza no Brasil e no mundo.

O senhor fala sobre tudo isso e eu aqui tão longe escuto como se falasse para mim, como se falasse dentro da minha casa. O senhor disse e eu não vou nunca esquecer, e eu vou repetir, só uma guerra que vale a pena, a guerra contra a fome.

Já sei como vai acontecer esse abraço: todas as crianças pobres do mundo vão estender os braços e fazer uma ponte por cima do oceano e esses milhões de braços vão te dizer as palavras mais belas da nossa língua, muito obrigado presidente Lula, nosso amigo, nosso orgulho e nossa bandeira."