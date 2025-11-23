POLÍTICA
Lula quebra o silêncio após prisão de Bolsonaro: "Está decidido"
Presidente falou sobre o assunto neste domingo, 23
Por Yuri Abreu
O presidente Lula (PT) finalmente se manifestou, neste domingo, 23, sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL), após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
O mandatário foi questionado pela imprensa durante coletiva realizada após uma reunião do G20, que acontece na cidade de Johanesburgo, na África do Sul.
"Eu não faço comentário sobre a decisão da Suprema Corte. A justiça tomou a decisão, ele foi julgado, ele teve todo direito à presunção de inocência, foram praticamente dois anos e meio de investigação, de delação, de julgamento, ou seja, então a justiça decidiu, está decidido", disse.
"Ele vai cumprir com a pena que a justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez", completou.
Bolsonaro é preso e deve cumprir regime fechado
O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.
A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais. Mas há expectativa de que ele passe a cumprir em regime fechado uma pena de 27 anos e 3 meses por comandar uma tentativa de golpe de Estado.
