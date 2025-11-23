Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula quebra o silêncio após prisão de Bolsonaro: "Está decidido"

Presidente falou sobre o assunto neste domingo, 23

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/11/2025 - 9:16 h | Atualizada em 23/11/2025 - 10:05
Presidente Lula falou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
Presidente Lula falou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro -

O presidente Lula (PT) finalmente se manifestou, neste domingo, 23, sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL), após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O mandatário foi questionado pela imprensa durante coletiva realizada após uma reunião do G20, que acontece na cidade de Johanesburgo, na África do Sul.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Após fala de pastor, vigília para Bolsonaro termina em confusão; vídeo
Flávio promete buscar anistia por Bolsonaro no Congresso Nacional
Defesa diz que tornozeleira em Bolsonaro foi para “causar humilhação”

"Eu não faço comentário sobre a decisão da Suprema Corte. A justiça tomou a decisão, ele foi julgado, ele teve todo direito à presunção de inocência, foram praticamente dois anos e meio de investigação, de delação, de julgamento, ou seja, então a justiça decidiu, está decidido", disse.

"Ele vai cumprir com a pena que a justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez", completou.

Bolsonaro é preso e deve cumprir regime fechado

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.

A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais. Mas há expectativa de que ele passe a cumprir em regime fechado uma pena de 27 anos e 3 meses por comandar uma tentativa de golpe de Estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro g20 Jair Bolsonaro justiça Lula Política prisão prisão preventiva STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula falou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Presidente Lula falou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Presidente Lula falou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Presidente Lula falou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x