TELEVISÃO

Luciano Huck presidente? Apresentador abre o jogo sobre futuro político

Saiba se apresentador pretende lançar candidatura em 2026; Angélica dá dicas como primeira-dama

Gabriela Araújo

Gabriela Araújo

26/11/2025 - 13:13 h
Luciano Huck ao lado da esposa, Angélica
Luciano Huck ao lado da esposa, Angélica

O apresentador Luciano Huck abriu o jogo sobre o seu futuro político no país e quais os seus próximos passos para lançar de vez a sua tão sonhada candidatura à Presidência.

"A Presidência da República não é sonho, é uma construção. O desejo de mudança não é só meu, é de todo um país”, disse o comunicador, em entrevista à Revista Cidade Jardim.

Huck ainda explicou como cogitou se dedicar e entrar na política. “Rodar o país por três décadas e pensar só no bem-estar da minha família seria egoísmo", diz. O apresentador ainda diz querer contribuir para a transformação do seu país.

"Não tenho vaidade de protagonista, mas gostaria que a minha geração, lá no futuro, tivesse contribuído para um país menos desigual e que gere oportunidades para todos", acrescentou.

Angélica se comporta como primeira-dama

Angélica, mulher do apresentador, ainda deu dicas de como se comportar como primeira-dama. Segundo ela, a mulher do presidente deve "ser mais afetuosa".

"Neste cargo, que é tão importante, sendo essa ponte mais afetiva entre governo e sociedade, trazendo empatia, usando isso para temas como educação, família, saúde mental e igualdade. Acho que a primeira-dama poderia trazer uma política mais afetuosa", disse a comunicadora.

Luciano Huck tem reação inusitada ao nome do bebê de Rafa Kalimann
Irmão de Zezé Di Camargo afirma ter nojo de Luciano Huck
Salário de Luciano Huck é um dos maiores da Globo; saiba valor
Luciano Huck surge com roupa caríssima de crochê: "Ele pode pagar"

Durante entrevista, a apresentadora também comentou sobre a fase atual da carreira, que ela define como um "segundo ato".

"Depois dos 50, descobri que as coisas mais sagradas são as mais simples. Não tem mais aquela ansiedade de chegar lá. Gosto de saborear o processo." Ela diz que a pausa no trabalho foi inevitável: "Foi um sabático forçado. Meu corpo parou, minha mente não funcionava. Fui obrigada. A volta foi como uma nova Angélica, feliz."

angélica luciano huck Política televisão

