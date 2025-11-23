FAMOSOS
Luciano Huck tem reação inusitada ao nome do bebê de Rafa Kalimann
Apresentador surpreende público ao comentar escolha feita pela influenciadora no Domingão
Por Beatriz Santos
Luciano Huck recebeu Rafa Kalimann no Domingão deste domingo, 23, e não escondeu sua reação ao ouvir o nome escolhido para a filha da influenciadora: Zuza.
A forma como o apresentador comentou a escolha chamou atenção do público e se tornou um dos momentos mais comentados da atração.
“Hoje estamos trazendo Rafa Kalimann, a nossa grávida do ano!”, disse Huck ao apresentar a convidada. Em seguida, ao mencionar a bebê, ele completou: “Zuza, né. Que delícia de nome”.
O comentário espontâneo repercutiu entre os fãs da influenciadora, que aguardavam novidades sobre a gestação.
Origem do nome
O nome tem origem afetiva: Rafa decidiu batizar a filha em homenagem à avó de Nattanzinho, que morreu pouco antes de a influenciadora descobrir a gravidez.
A escolha carrega ainda simbolismos ligados a diferentes idiomas, nos quais Zuza significa desde “pequena pérola” até “doce” e “lírio”.
Zuza é a primeira filha de Rafa Kalimann, fruto do relacionamento com o cantor. A chegada da bebê tem mobilizado admiradores da influenciadora, que acompanham cada nova informação revelada durante a gestação.
Romance
Rafa e Nattan oficializaram o relacionamento apenas em dezembro de 2024, mas a conexão entre eles nasceu muito antes. O primeiro encontro aconteceu nos bastidores da Dança dos Famosos, em 2023, onde a convivência intensa, os ensaios e longas conversas criaram uma sintonia natural, ainda discreta e longe do foco do público.
A aproximação começou a chamar atenção em novembro de 2024, quando rumores de romance ganharam força nas redes sociais e na imprensa. Eles passaram a ser vistos juntos em eventos e viagens, o que fez fãs apontarem sinais de que havia algo além da amizade, mesmo sem confirmação oficial.
A confirmação só veio um mês depois, quando decidiram tornar pública a relação, em dezembro de 2024. Ao assumirem o namoro, deixaram claro que a história já vinha sendo construída há bastante tempo.
