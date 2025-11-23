Luciano Huck tem reação inusitada ao nome do bebê de Rafa Kalimann

Rafa Kalimann e Luciano Huck no Domingão - Foto: Reprodução | TV Globo

Luciano Huck recebeu Rafa Kalimann no Domingão deste domingo, 23, e não escondeu sua reação ao ouvir o nome escolhido para a filha da influenciadora: Zuza.

A forma como o apresentador comentou a escolha chamou atenção do público e se tornou um dos momentos mais comentados da atração.

“Hoje estamos trazendo Rafa Kalimann, a nossa grávida do ano!”, disse Huck ao apresentar a convidada. Em seguida, ao mencionar a bebê, ele completou: “Zuza, né. Que delícia de nome”.

O comentário espontâneo repercutiu entre os fãs da influenciadora, que aguardavam novidades sobre a gestação.

Origem do nome

O nome tem origem afetiva: Rafa decidiu batizar a filha em homenagem à avó de Nattanzinho, que morreu pouco antes de a influenciadora descobrir a gravidez.

A escolha carrega ainda simbolismos ligados a diferentes idiomas, nos quais Zuza significa desde “pequena pérola” até “doce” e “lírio”.

Zuza é a primeira filha de Rafa Kalimann, fruto do relacionamento com o cantor. A chegada da bebê tem mobilizado admiradores da influenciadora, que acompanham cada nova informação revelada durante a gestação.

Romance

Rafa e Nattan oficializaram o relacionamento apenas em dezembro de 2024, mas a conexão entre eles nasceu muito antes. O primeiro encontro aconteceu nos bastidores da Dança dos Famosos, em 2023, onde a convivência intensa, os ensaios e longas conversas criaram uma sintonia natural, ainda discreta e longe do foco do público.

A aproximação começou a chamar atenção em novembro de 2024, quando rumores de romance ganharam força nas redes sociais e na imprensa. Eles passaram a ser vistos juntos em eventos e viagens, o que fez fãs apontarem sinais de que havia algo além da amizade, mesmo sem confirmação oficial.

A confirmação só veio um mês depois, quando decidiram tornar pública a relação, em dezembro de 2024. Ao assumirem o namoro, deixaram claro que a história já vinha sendo construída há bastante tempo.