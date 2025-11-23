Dudu Camargo dopado? Nova polêmica de A Fazenda viraliza

Dudu Camargo repercutiu nas redes sociais - Foto: Reprodução | Record

Uma nova polêmica de A Fazenda 17 viralizou nas redes sociais. Na festa que aconteceu na última sexta-feira, 21, Fabiano Moraes afirmou, para outros peões, que havia colocado duas colheres de pré-treino na bebida de Dudu Camargo.

A declaração acendeu alerta entre participantes e telespectadores, que acusaram o peão de ter “dopado” o colega. Durante a festa, Duda Wendling questionou se Dudu estava bem, e Luiz Mesquita respondeu que Fabiano teria dado pré-treino a ele. Creo Kellab reforçou a versão, dizendo que teriam sido “duas doses”.

Depois disso, a reação imediata foi de preocupação, já que especialistas alertam que misturar álcool e pré-treino pode causar arritmias, desidratação e outros efeitos adversos.

Fabiano, que foi chamado pela produção para esclarecimentos, recuou e disse que tudo não passou de uma mentira contada para provocar os colegas. “Fake. Não dei pré-treino em nenhum momento. É mentira. Foi uma jogada só para os outros acharem que ele estava com pré-treino”, afirmou. Ele ainda pediu que a produção revisasse as imagens para comprovar sua versão.

Depois, Adriane Galisteu confirmou, na transmissão oficial, que toda a festa foi revisada pela equipe. “Em nenhum momento, nem Dudu, nem Fabiano pegaram o pré-treino. Como o próprio Fabiano falou, foi uma mentira que provocou toda essa polêmica”, disse a apresentadora.