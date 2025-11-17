Ameaça e pedido de socorro: A Fazenda pega fogo com briga polêmica

Rayane Figliuzzi sendo confrontada por Tamires Assis em ‘Fazenda 17’ - Foto: Reprodução | Record

A noite de domingo, 16, em ‘Fazenda 17’, da Record, pegou fogo com Rayane Figliuzzi sendo confrontada por Tamires Assis. A manauara se incomodou após acusar a namorada de Belo de maltratar os animais durante o trato.

A situação saiu do controle quando ela começou a gritar com a rival e a persegui-la pela casa. A peoa pediu ajuda da produção para conter a cunhã-poranga.

As duas brigaram pela manhã, logo depois de Rayane se recusar a cuidar do búfalo e gritar com o animal por ficar com medo. Após a dinâmica do apontamento à noite, o assunto voltou a ser debatido na sede.

Tamires chamou a rival de “agressora de animais” e acusou a Record de não mostrá-la nas edições. “A zootecnista falou: ‘não é agressividade, ele [búfalo] está com fome e está brincando com você pedindo comida. Pagou a maior vergonha na minha frente! Eu me controlei, poderia ter dado meu show ali”, criticou ela.

Tàmires para Rayane: "Você maltrata os animais. Gritou com o búfalo, sua vergonhosa! Agressora de animais!" #AFazenda pic.twitter.com/zVFRlvQMdD — Central Reality (@centralreality) November 17, 2025

Depois, Tamires voltou a perseguir Rayane assim que as duas retornaram do apontamento. “Não vou te dar VT!”, disse a modelo. “Escrota! Vem gritar comigo. Grita aqui comigo pra eu ver se tu tem coragem. Grita igual você faz com os animais, sua vergonhosa, trevosa”, disparou Tamires.

A namorada de Belo se defendeu: “Gritando com animal? Falei pro búfalo sair porque eu ia me machucar”. Mesmo assim, a cunhã-poranga a perseguiu pela casa. Rayane chegou a ameaçar a colega.

“Se você não sair, eu vou jogar água em você! Para de ficar atrás de mim. Queria um VT, né? Faz teu VT!”, desistiu Ray. “Escrota, que grita com os animais!”, repetiu Tamires.

🔥Tàmiris foi pra cima da Rayane e a peoa foi pedir ajuda pra produção #AFazenda pic.twitter.com/h4Xqbfrn53 — Central Reality (@centralreality) November 17, 2025

Em meio a confusão, Wallas Arrais tentou separar as duas, mas recebeu um xingamento de Tamires. Rayane bateu na porta da dispensa para chamar a produção da Record e pediu ajuda. “Produção, por favor. Olha aqui, produção! Socorro”, pediu ela.