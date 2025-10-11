Expulsão em A Fazenda? Carol beija Yoná e pode ser punida gravemente

Carol Lekker causou polêmica no programa - Foto: Reprodução | Record

A madrugada deste sábado, 11, foi marcada por uma grande polêmica em A Fazenda 17. A peoa Carol Lekker pode ser expulsa do reality show nas próximas horas após beijar Yoná Sousa sem consentimento durante a festa da semana.

Tudo começou quando Yoná jogou água nas camas da sede, o que irritou alguns participantes. Em meio à confusão, Carol revidou e também jogou água em Yoná. Logo em seguida, ela se aproximou e a beijou à força, surpreendendo os demais peões.

A cena deixou Duda Wendling chocada. A participante interveio imediatamente e afastou Carol de Yoná. A vítima, visivelmente constrangida, permaneceu em silêncio após o ocorrido.

Público de A Fazenda reage

Nas redes sociais, o público reagiu com indignação. A hashtag #ExpulsãoDaCarolLekker rapidamente entrou nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Muitos usuários compararam o episódio ao caso de Phellipe Haagensen, expulso de A Fazenda 11 após beijar Hariany Almeida sem consentimento durante uma festa.

“É a mesma situação. Beijo sem consentimento é assédio e deve ter a mesma punição”, escreveu uma internauta. Outro comentário dizia: “A Record precisa agir com coerência, a regra é clara”.

Até o momento, a Record não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas a produção do programa costuma revisar as imagens em situações desse tipo. Caso seja confirmada a quebra de regra por assédio, Carol Lekker pode ser expulsa ainda neste sábado.

Veja o vídeo do momento em que Carol Lekker beija Yoná: