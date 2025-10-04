Menu
TELEVISÃO
TELEVISÃO

“A Fazenda 17”: participantes brigam feio e produção precisa intervir

Peões Shia e Wallas brigam feio depois da festa e a produção do programa precisa intervir

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/10/2025 - 12:53 h | Atualizada em 04/10/2025 - 13:08
Peões brigam e produção precisa intervir em "A Fazenda 17"
Dois participantes do reality show “A Fazenda 17” protagonizaram uma grande briga na madrugada deste sábado, 04. Os peões Shia e Wallas se desentenderam forte após a festa e depois de várias ofensas, a produção do programa precisou intervir e separar os dois.

A confusão começou após a festa, quando Shia comentou que queria agredir “dez pessoas que não revidariam”. Wallas ouviu isso e não gostou, se revoltando com o ator e cantor.

“Você é um otário!”, disparou Wallas. “Eu não falei com você, faz o seu VT de m****!”, rebateu Shia, sem paciência com o rival. “Pois dá um murro em mim, p****!”, afrontou o peão. “Frouxo, fraco… Não falei de tu!”, retrucou o ator, em um dos momentos tensos da briga.

A briga ficou tão grande que os participantes precisaram ser separados por seguranças da produção. Shia chegou a ser “retirado” da sede por um tempo, porém retornou depois de horas, e por conta da discussão causou um “climão”.

Desabafo dos peões

Já na manhã do sábado, 04, depois da grande briga, os peões desabafaram sobre a situação. Shia criticou a postura dos colegas de confinamento.

“É muito doido, porque eles vão usar isso de todas as formas. Mas eles são os mais agressivos 24 horas. Eles xingam 24 horas, eles te agridem verbalmente 24 horas e falam nervoso 24 horas. Quando a gente tem um ápice de nervosismo, ‘ah, ele é agressivo’. O público realmente tá vendo. Vão ver como eu estava por 20 e poucos dias, e veja eles… Eles que agridem 24 horas!”, pontuou.

Somado a isso, Wallas, enquanto conversava com Rayane, explicou o motivo da briga. “Das 10 pessoas que ele gostaria de dar um murro, tem umas 6 mulheres aí no meio, principalmente que não são capazes de dar um murro, um soco nele. O cara é louco”, afirmou. “Aí tu ficou p*** e discutiu com ele?!”, perguntou a namorada do cantor Belo. “Eu fiquei cego quando eu ouvi isso aí!”, confessou.

x