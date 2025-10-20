Agressão: Gaby Spanic é expulsa de A Fazenda 17 por tapa em rival

Gaby Spanic foi expulsa de A Fazenda 17 - Foto: Reprodução | Record TV

A atriz Gaby Spanicfoi expulsa de A Fazenda 17 por agressão no domingo, 19. Em protesto contra a violência, a atriz deu um tapa em Tamires. A expulsão pegou o público de surpresa.

Após Rodrigo Carelli informar que a atriz foi expulsa, os peões foram comunicados sobre a decisão da Record. O ator Matheus Martins leu o enunciado. “Atenção, peões! A participante Gaby Spanic infringiu uma das regras do jogo e, por isso, foi expulsa do programa. Por favor, arrumem as malas da Gaby e coloquem no closet”, disse.

Tamires caiu no choro após o anúncio, enquanto Dudu Camargo, Yoná, Duda e Saory organizavam os pertences de Gaby para levá-los ao closet. “Você é um ser humano tão incrível... ela viu de perto muitas coisas que vocês não viram”, disse Tamires aos prantos.

A agressão

Contra bullying e violência, Gaby decidiu protestar antes de anunciar que iria sair do reality show. Para isso, ela escolheu Tamires como alvo, e chegou a dar um tapa em seu rosto. Na dinâmica, os peões precisavam apontar quem está sendo planta no programa e, como penalidade, a pessoa escolhida leva um banho de papel picado.

Gaby chamou Tamires e disse: “Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor [Fernando]”.

Em seguida, ela agradeceu o Brasil por eliminar o ator e continuou. “Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam — seja homem com homem ou com mulher”, seguiu.

Pouco depois, ela deu um tapa no rosto de Tamires e pediu que ela se defendesse. “Não é da minha natureza”, comentou a manauara. “Você já foi muito humilhada. Já basta! Por favor”, destacou Gaby.

Confira:

GABY SPANIC DEU UM TAPA NA THAMIRIS NO APONTAMENTO pic.twitter.com/zFNeIjIEUF — focalize🦭🚗 (@focalizeofc) October 20, 2025

Armação?

A agressão de Gaby Spanic em Tamires Assis parece ter sido premeditada pela atriz. Ao dar um tapa no rosto da cunhã, a famosa desistiu de A Fazenda 17, deixando a dinâmica na sede.

Após a expulsão acontecer, internautas resgataram um diálogo de poucas horas antes entre Gaby e Tamires, onde a venezuelana pede para a cunhã vestir uma roupa clara ou branca durante a dinâmica.

“Você poderia vestir algo de cor claro, rosado, branco?”, pergunta Gaby. “Eu ia vestir onça”, respondeu Tamires. “Algo muito suave. Eu preciso”, devolveu a atriz, sem explicar o motivo. Neste momento, a cunhã aceitou, e disse que ia procurar.

Veja:

gaby pediu pra tamires vestir com alguma roupa clara pro apontamento de hoje, um branco, rosado… algo “suave”. ela sabia exatamente o que ia fazer!! #AFazenda

pic.twitter.com/FrOPrsCqdB — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 20, 2025

Equipe de Tamires se pronuncia

A equipe de Tamires Assis se manifestou após Gaby Spanic ser expulsa. “Protesto e defesa! O tapa que Gaby deu na cara da Tamires foi em forma de protesto à todas as situações que a Cunhã vem sofrendo injustamente na casa”, escreveu a equipe da cunhã-poranga do Boi Garanhão.

“Gaby sabia que Tamires não revidaria o tapa, mesmo ela pedindo isso. Quando a Cunhã disse que não iria dar um tapa de volta, Gaby disse que é por isso que ela é diferente das pessoas que estão a atacando. Que cena! Que orgulho dessa cunhã aguerrida”, acrescentou.

Pouco depois, a equipe agradeceu Gaby Spanic. “Você foi sinônimo de acolhimento, amizade e coragem ao lado de Tamires. Obrigada por cada gesto de empatia, por cada palavra de apoio e por mostrar que, mesmo em meio ao jogo, ainda existe espaço para a humanidade e o carinho verdadeiro. Sua presença fez a diferença e deixou uma marca linda em todos nós”, destacaram.