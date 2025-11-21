Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTO

Ex-BBB vive terror em shopping e relata pânico durante tiroteio

Tiroteio aconteceu durante um assalta a uma joalheria

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

21/11/2025 - 13:37 h
Rafinha Carvalho viveu momentos de pânico
Rafinha Carvalho viveu momentos de pânico -

O campeão do Big Brother Brasil de 2008, Rafinha Carvalho, relatou que viveu momentos de pânico na tarde da última quinta-feira, 20, durante um passeio no Shopping Iguatemi de Campinas, no interior de São Paulo, e uma joalheria foi assaltada.

Ele descreveu, em um vídeo publicado nas redes sociais, que a situação parecia cena de filme. Rafinha contou que estava em uma loja de produtos para pets quando percebeu a movimentação estranha.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza
Três Graças: Júnior vai virar bandido? Jovem tem vida transformada
Após cortar festas, Globo cancela programa que estreou em 2025 e fracassou

“Começou a correria, uma gritaria. Uma das funcionárias falou: ‘Tem um doido atirando no shopping’. Parecia filme! Nunca imaginei que ia viver isso na minha vida. Loucura”, contou.

Rafinha Carvalho disse que ele e outras pessoas que estavam na loja foram levados para o fundo do estabelecimento. “Aí eu falei, pronto, preciso arrumar um jeito de me proteger, né? Aí o pessoal começou a ir tudo pro fundo da loja, apagaram a luz, fecharam as portas, uma correria no shopping, criança chorando, não sei o que, barulho de tiro”, explicou.

O ex-BBB finalizou: “A gente começou a ter algumas informações lá dentro da loja, todo mundo desesperado, trancado, falando que era um assalto numa loja de relógio”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por RAFINHA (@rafinhadiz)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assalto ex-BBB Rafinha Carvalho tiroteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rafinha Carvalho viveu momentos de pânico
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Rafinha Carvalho viveu momentos de pânico
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Rafinha Carvalho viveu momentos de pânico
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Rafinha Carvalho viveu momentos de pânico
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

x