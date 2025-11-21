SUSTO
Ex-BBB vive terror em shopping e relata pânico durante tiroteio
Tiroteio aconteceu durante um assalta a uma joalheria
Por Edvaldo Sales
O campeão do Big Brother Brasil de 2008, Rafinha Carvalho, relatou que viveu momentos de pânico na tarde da última quinta-feira, 20, durante um passeio no Shopping Iguatemi de Campinas, no interior de São Paulo, e uma joalheria foi assaltada.
Ele descreveu, em um vídeo publicado nas redes sociais, que a situação parecia cena de filme. Rafinha contou que estava em uma loja de produtos para pets quando percebeu a movimentação estranha.
“Começou a correria, uma gritaria. Uma das funcionárias falou: ‘Tem um doido atirando no shopping’. Parecia filme! Nunca imaginei que ia viver isso na minha vida. Loucura”, contou.
Rafinha Carvalho disse que ele e outras pessoas que estavam na loja foram levados para o fundo do estabelecimento. “Aí eu falei, pronto, preciso arrumar um jeito de me proteger, né? Aí o pessoal começou a ir tudo pro fundo da loja, apagaram a luz, fecharam as portas, uma correria no shopping, criança chorando, não sei o que, barulho de tiro”, explicou.
O ex-BBB finalizou: “A gente começou a ter algumas informações lá dentro da loja, todo mundo desesperado, trancado, falando que era um assalto numa loja de relógio”.
