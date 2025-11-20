Menu
TELEVISÃO

Após cortar festas, Globo cancela programa que estreou em 2025 e fracassou

Atração lançada para conquistar boa audiência e acabou criando polêmica

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

20/11/2025 - 17:16 h
Gil do Vigor foi um dos convidados do programa da Globo
Gil do Vigor foi um dos convidados do programa da Globo -

A Globo tomou uma decisão drástica em sua grade de programação e anunciou o fim antecipado do humorístico "Aberto ao Público", que estreou nesta ano de 2025.

A segunda temporada da atração, que contava com oito episódios previstos, será encerrada com apenas sete.

O motivo principal do cancelamento antecipado é a série de derrotas na audiência para o reality show "A Fazenda 17" da Record, que ganhou forte repercussão nas noites de terça-feira.

Queda de audiência na Globo

A atração humorística, que tem em seu elenco nomes como Maurício Meirelles, Bruna Louise, Murilo Couto e Thiago Ventura, começou a segunda temporada com boas expectativas. No entanto, o desempenho do programa não conseguiu se sustentar ao longo dos meses.

A queda no desempenho de audiência foi o fator determinante para a decisão da Globo. Em uma das semanas mais críticas, o "Aberto ao Público" registrou 7,9 pontos na Grande São Paulo, ficando atrás do "A Fazenda 17", que marcou 8,1 pontos no mesmo período.

O último episódio do programa seria exibido no dia 25 de novembro. Contudo, devido à entrada na reta final de jogos importantes do Campeonato Brasileiro e a transmissão da final da Libertadores (Flamengo e Palmeiras), a Globo optou por antecipar o fim da atração para ajustar a grade.

Até o momento, a emissora carioca ainda não confirmou se o "Aberto ao Público" retornará para uma terceira temporada em 2026. A Globo fará uma avaliação dos resultados da nova faixa de horário para determinar o potencial futuro da produção.

x