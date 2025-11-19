Surpresa na Globo: conheça o programa que Eliana vai comandar

Eliana vai comandar um programa na TV Globo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A TV Globo já registrou o nome do novo programa de Eliana no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O órgão é responsável por armazenar e proteger marcas, patentes, inovações e criações intelectuais no Brasil.

O site do instituto mostra que o ‘Em Família com Eliana’ foi registrado em 22 de outubro. A propriedade ainda está “Aguardando prazo de apresentação de oposição”, indicando que o pedido de registro de marca foi publicado, mas segue em aberto por um prazo de 60 dias para que terceiros possam contestá-lo, caso se sintam prejudicados.

O novo programa que será comandado pela loira está previsto para ir ao ar aos domingos, antes do futebol, tradicionalmente exibido às 16h, a partir de março de 2026. A atração promete uma integração multiplataforma, com um spin-off semanal no GNT, reportagens e entrevistas no gshow e bastidores nas redes sociais da TV Globo.

Expectativas

Durante o Upfront Globo 2026, evento que aconteceu em outubro e adiantou as novidades da emissora para o ano seguinte, Eliana revelou a expectativa sobre o novo programa. “Vai emocionar, divertir, entreter, informar e unir todas as idades em frente a TV. Vai ter um auditório animadíssimo, um júri divertido, muita música, matérias nas casas de anônimos e famosos”, disse a ex-SBT, que chegou à TV Globo em 2024.

“A gente vai mostrar todos os cantos do Brasil através de histórias emocionantes dessas famílias musicais. Vamos ver o talento de um avó cantando com o neto, irmãs, primos, pais e mães juntos. Vai ser uma festa! Na verdade, o programa mostra a cultura brasileira através da nossa paixão pela música e a nossa tradição de reunir a família no domingo”, completou.

Neste ano, ela se tornou apresentadora do ‘The Masked Singer Brasil’, além do ‘Saia Justa’, da GNT.