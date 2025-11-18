La Casa de Papel brasileira: Três Graças tem 5 mocinhos virando anti-heróis

Três Graças vem com cenas que prometem causar - Foto: Divulgação / Netflix e Globo

Uma guinada promete na trama de Três Graças transformará um grupo de personagens centrais, tidos como mocinhos, em anti-heróis dispostos a cometer um crime para fazer justiça. A novela deverá virar algo próximo de La Casa de Papel, série de sucesso da Netflix.

Na novela da Globo, cansada da impunidade, Gerluce (Sophie Charlotte) decidirá liderar um plano para roubar a estátua As Três Graças do casarão de Arminda (Grazi Massafera) para salvar a comunidade.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A decisão de Gerluce surge após conversas com Viviane (Gabriela Loran) e uma tentativa frustrada de denunciar o esquema de falsificação de remédios da Fundação Ferette. Para ela, o único caminho agora é "tirar dos ricos para dar aos pobres".

A audaciosa reunião para planejar o assalto acontecerá a partir de hoje, 18, na farmácia, onde Gerluce convoca Joaquim (Marcos Palmeira), que já aceitou participar, além de seu pai, Misael (Belo), e Júnior (Guthierry Sotero).

O plano em Três Graças

Atrasada, Gerluce finalmente aparece e é direta, revelando que o motivo do encontro é praticar um ato que ela considera errado, mas justo: um assalto.

| Foto: Divulgação / Globo

Júnior é o primeiro a reagir com incredulidade e, ao perceber a seriedade do plano, alega que roubar é crime, mesmo para fazer justiça. O rapaz ainda acredita que seu pai, vítima fatal dos medicamentos ineficazes da fundação, não o perdoaria.

Viviane, Joaquim e Misael intervêm, pedindo que Júnior ouça as razões de Gerluce. A cuidadora reforça que, assim como o pai dele, muitas pessoas na Chacrinha estão morrendo devido aos remédios falsificados.

A farmacêutica revela que um exame feito em Lígia (Dira Paes) atestou a ausência de vestígios da medicação verdadeira em seu organismo. Gerluce explica que tentou denunciar, mas descobriu que os criminosos por trás do esquema são poderosos e capazes de mandar matar quem se opuser a eles.

Ciente de que a denúncia não funcionará, Gerluce explica o plano: a ideia é roubar a estátua de valor inestimável para vendê-la e, com o dinheiro, adquirir medicamentos verdadeiros para os doentes da comunidade.

Embora Misael conte sobre o atentado que sofreu após fazer acusações contra Santiago Ferette (Murilo Benício), Júnior segue firme em sua posição e diz que não participará do assalto. No entanto, Viviane o convence a repensar, e o rapaz deixa a farmácia dizendo que fará o que a amiga pediu.