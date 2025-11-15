Antes de viver par romântico, Belo “desaparece” de Três Graças

O cantor está no ar em Três Graças como Misael - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Belo e a atriz Viviane Araújo terão uma espécie de "desencontro" antes de contracenar na novela "Três Graças", da TV Globo. O ex-casal na vida real fará um par romântico na atração escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

O artista, para assumir os compromissos assumidos como cantor nesta reta final de 2025, deve ficar 15 capítulos longe do folhetim, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias — Belo tem vários shows previstos em sua agenda no período.

Golpe nos amigos

A expectativa é a de que Belo deixe de aparecer na novela das 9 no capítulo que deve ser exibido no dia 24 de dezembro. Na cena, ele — que interpreta Misael — Gerluce (Sophie Charlotte), Joaquim (Marcos Palmeira) e Viviane (Gabriela Loran) já terão colocado em prática o plano de assaltar a mansão de Arminda, vilã vivida por Grazi Massafera e roubar a estátua "As Três Graças".

Os assaltantes conseguirão roubar a peça artística, mas Misael sumirá com todo o dinheiro. Contudo, tentará se retratar, especialmente com Joaquim. "Desculpe, compadre. Sei que você vai me achar um canalha. Mas é só um empréstimo… E um dia eu pago", dirá ele.