Ex de Belo pode integrar elenco de novela da Globo com o cantor

Belo caracterizado como o personagem - Foto: Reprodução | Instagram

Belo pode ficar cara a cara com Vivianne Araújo na TV Globo. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a atriz foi convidada para integrar o elenco da novela ‘Três Graças’, onde o cantor interpreta o personagem Misael.

Caso ela aceite, terá que contracenar diretamente com o ex-marido. Entretanto, se a famosa não aceitar trabalhar com o artista, outros atores serão avaliados para interagirem com sua personagem, que ainda não teve a identidade revelada.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que Vivianne e Belo viveram um relacionamento conturbado, que chegou ao fim em 2007, devido a traições cometidas pelo pagodeiro, cerca de três anos após a prisão dele, em 2004.