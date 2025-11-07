Menu
Ex de Belo pode integrar elenco de novela da Globo com o cantor

A famosa foi chamada para contracenar na novela das nove

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/11/2025 - 22:02 h
Belo pode ficar cara a cara com Vivianne Araújo na TV Globo. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a atriz foi convidada para integrar o elenco da novela ‘Três Graças’, onde o cantor interpreta o personagem Misael.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Caso ela aceite, terá que contracenar diretamente com o ex-marido. Entretanto, se a famosa não aceitar trabalhar com o artista, outros atores serão avaliados para interagirem com sua personagem, que ainda não teve a identidade revelada.

Vale lembrar que Vivianne e Belo viveram um relacionamento conturbado, que chegou ao fim em 2007, devido a traições cometidas pelo pagodeiro, cerca de três anos após a prisão dele, em 2004.

Tags:

belo Viviane Araújo

