Atriz da Globo revela valor pago em cirurgia de redesignação sexual

A famosa listou os custos com o procedimento - Foto: Ilustrativa | Freepik

Gabriela Loran deu um fim a curiosidade dos fãs e revelou quanto pagou para realizar sua cirurgia de redesignação sexual. No ar com a personagem Viviane na novela ‘Três Graças’, a atriz da Globo, que é uma mulher transexual contou que juntou dinheiro por oito anos para fazer o procedimento, realizado na Tailândia.

“Paguei R$ 100 mil só na cirurgia, que incluía 25 dias de hotel, todas as consultas, curativos, acompanhamento de enfermeiras, a estadia no hospital e a operação”, disse ela durante sua participação no podcast Queencast.

A famosa ainda explicou que viajou na companhia do namorado, o ator Ipojucan Icaro. “Além disso, gastei cerca de R$ 17 mil com as passagens de ida e volta, para mim e para mim e para o meu namorado”, relembrou.

Por fim, ela garantiu que não se arrepende do resultado final. “Eu já tinha certeza de que faria, mas não tinha dinheiro. Precisei juntar o valor, preparar meu corpo e minha mente. Demorei oito anos para fazer do jeito que eu queria. Ficou muito perfeita”, finalizou.