Jornalista é demitida da Rede Bahia após 25 anos

Adriana Oliveira deu adeus a Rede Bahia nesta sexta-feira, 7. Conhecida por participar dos telejornais Bahia Meio Dia e Jornal da Manhã, a jornalista foi desligada da emissora após 25 anos de carreira.

Em um comunicado oficial, a empresa agradeceu a contribuição da profissional durante mais de duas décadas. “Após 25 anos de dedicação, profissionalismo e contribuição para a construção do jornalismo da Rede Bahia, informamos que a repórter Adriana Oliveira deixa hoje de fazer parte da nossa equipe”, iniciou o post.

“Ao longo destas duas décadas e meia, Adriana relatou fatos históricos e participou de coberturas especiais em todos os telejornais do grupo. Sua atuação sempre foi marcada pela apuração rigorosa, sensibilidade editorial e compromisso com as informações de qualidade, deixando um legado que continuará inspirando nosso time. A Rede Bahia agradece imensamente essa trajetória em conjunto e deseja o melhor à Adriana”, completou a emissora.

Afastamento

Vale lembrar que Adriana já havia sido afastada da Rede Bahia este ano, após apresentar suspeita de problemas de saúde. Entretanto, a comunicadora retornou às suas atividades normalmente.

Em abril deste ano, ela chegou a fazer um post em seu perfil do instagram celebrando os anos de contribuição com a empresa. “Sempre me perguntam sobre momentos marcantes na minha carreira. Hoje, completo 25 anos de TV Bahia, e divido com vocês uma história que mexeu demais comigo”, escreveu ela na época, relembrando um caso marcante exibido na TV.