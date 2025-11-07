Menu
HOME > TELEVISÃO
FIM DE UMA ERA!

Jornalista é demitida da Rede Bahia após 25 anos

A comunicadora foi desligada de suas atividades nesta sexta-feira, 7

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/11/2025 - 17:00 h
A comunicadora não se despediu do público
-

Adriana Oliveira deu adeus a Rede Bahia nesta sexta-feira, 7. Conhecida por participar dos telejornais Bahia Meio Dia e Jornal da Manhã, a jornalista foi desligada da emissora após 25 anos de carreira.

Em um comunicado oficial, a empresa agradeceu a contribuição da profissional durante mais de duas décadas. “Após 25 anos de dedicação, profissionalismo e contribuição para a construção do jornalismo da Rede Bahia, informamos que a repórter Adriana Oliveira deixa hoje de fazer parte da nossa equipe”, iniciou o post.

Leia Também:

Salário de William Bonner despenca após deixar o Jornal Nacional
Três Graças: Leonardo descobre verdade sobre remédios falsos e vira vilão
César Tralli supera Bonner e conquista feito no Jornal Nacional após estreia

“Ao longo destas duas décadas e meia, Adriana relatou fatos históricos e participou de coberturas especiais em todos os telejornais do grupo. Sua atuação sempre foi marcada pela apuração rigorosa, sensibilidade editorial e compromisso com as informações de qualidade, deixando um legado que continuará inspirando nosso time. A Rede Bahia agradece imensamente essa trajetória em conjunto e deseja o melhor à Adriana”, completou a emissora.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Rede Bahia (@oficialredebahia)

Afastamento

Vale lembrar que Adriana já havia sido afastada da Rede Bahia este ano, após apresentar suspeita de problemas de saúde. Entretanto, a comunicadora retornou às suas atividades normalmente.

Em abril deste ano, ela chegou a fazer um post em seu perfil do instagram celebrando os anos de contribuição com a empresa. “Sempre me perguntam sobre momentos marcantes na minha carreira. Hoje, completo 25 anos de TV Bahia, e divido com vocês uma história que mexeu demais comigo”, escreveu ela na época, relembrando um caso marcante exibido na TV.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por 𝐴𝑑𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒𝑖𝑟𝑎 (@adrianaoliveira.ao)

Tags:

Adriana Oliveira Rede Bahia TV Bahia

x