César Tralli supera Bonner e conquista feito no Jornal Nacional após estreia
Jornalista assumiu a bancada do telejornal na segunda-feira, 3
O Jornal Nacional conta agora com César Tralli na apresentação. O jornalista assumiu a bancada na segunda-feira, 3, marcando uma nova fase na TV Globo e na tradicional bancada do principal telejornal do país.
Tralli passa a substituir permanentemente William Bonner na apresentação do JN. A edição exibida diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, registrou um alto índice de audiência.
O aumento da audiência refletiu a recepção positiva do público, que aprovou o novo apresentador e reforçou a força da emissora no horário nobre.
Após anos à frente do Jornal Hoje, César Tralli precisou de um intenso preparo para assumir a nova função. Conhecido por suas reportagens impactantes e pelo comprometimento com a notícia, o jornalista mostrou segurança e empatia no comando do telejornal.
A mudança é vista como uma estratégia da Globo para renovar a bancada e fortalecer a liderança de audiência do Jornal Nacional.
