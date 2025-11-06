Menu
TELEVISÃO
SUCESSO

César Tralli supera Bonner e conquista feito no Jornal Nacional após estreia

Jornalista assumiu a bancada do telejornal na segunda-feira, 3

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/11/2025 - 18:05 h | Atualizada em 06/11/2025 - 18:16
César Tralli e William Bonner
César Tralli e William Bonner -

O Jornal Nacional conta agora com César Tralli na apresentação. O jornalista assumiu a bancada na segunda-feira, 3, marcando uma nova fase na TV Globo e na tradicional bancada do principal telejornal do país.

Tralli passa a substituir permanentemente William Bonner na apresentação do JN. A edição exibida diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, registrou um alto índice de audiência.

O aumento da audiência refletiu a recepção positiva do público, que aprovou o novo apresentador e reforçou a força da emissora no horário nobre.

César Tralli ultrapassou Bonner?

Após anos à frente do Jornal Hoje, César Tralli precisou de um intenso preparo para assumir a nova função. Conhecido por suas reportagens impactantes e pelo comprometimento com a notícia, o jornalista mostrou segurança e empatia no comando do telejornal.

A mudança é vista como uma estratégia da Globo para renovar a bancada e fortalecer a liderança de audiência do Jornal Nacional.

x