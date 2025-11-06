VEM AÍ
Avenida Brasil terá sequência e já tem nomes do elenco confirmados
Globo encomendou oficialmente uma sequência de Avenida Brasil
Por Edvaldo Sales
Um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, ‘Avenida Brasil’ foi um marco icônico da TV Globo. Exibida em 2012, a novela, que acompanhava a história de Nina (Débora Falabella), Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício), pode ganhar continuação.
Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a Globo encomendou oficialmente uma sequência da novela. A emissora já teria entrado em contato com João Emanuel Carneiro, autor da trama original, que aceitou a proposta e já trabalha nos primeiros esboços da nova fase de Avenida Brasil.
Além disso, para a felicidade dos fãs, dois grandes nomes do elenco original já estão confirmados: Adriana Esteves e Murilo Benício, que deram vida a Carminha e Tufão, respectivamente.
De acordo com a colunista, a previsão é que a novela ocupe o lugar de ‘Quem Ama Cuida’, próxima obra de Walcyr Carrasco, que estreará depois de ‘Três Graças’. Dessa maneira, a sequência de Avenida Brasil deverá ir ao ar somente em 2027.
Até o momento, não há detalhes sobre o enredo da continuação, mas a expectativa é que a nova história dê sequência aos eventos deixados em aberto no final da trama original.
