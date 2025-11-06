Menu
TELEVISÃO
VEM AÍ

Avenida Brasil terá sequência e já tem nomes do elenco confirmados

Globo encomendou oficialmente uma sequência de Avenida Brasil

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/11/2025 - 11:53 h
‘Avenida Brasil’ foi exibida em 2012
‘Avenida Brasil’ foi exibida em 2012 -

Um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, ‘Avenida Brasil’ foi um marco icônico da TV Globo. Exibida em 2012, a novela, que acompanhava a história de Nina (Débora Falabella), Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício), pode ganhar continuação.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a Globo encomendou oficialmente uma sequência da novela. A emissora já teria entrado em contato com João Emanuel Carneiro, autor da trama original, que aceitou a proposta e já trabalha nos primeiros esboços da nova fase de Avenida Brasil.

Além disso, para a felicidade dos fãs, dois grandes nomes do elenco original já estão confirmados: Adriana Esteves e Murilo Benício, que deram vida a Carminha e Tufão, respectivamente.

De acordo com a colunista, a previsão é que a novela ocupe o lugar de ‘Quem Ama Cuida’, próxima obra de Walcyr Carrasco, que estreará depois de ‘Três Graças’. Dessa maneira, a sequência de Avenida Brasil deverá ir ao ar somente em 2027.

Até o momento, não há detalhes sobre o enredo da continuação, mas a expectativa é que a nova história dê sequência aos eventos deixados em aberto no final da trama original.

Tags:

avenida brasil novela TV Globo

x