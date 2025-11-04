Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUTIU

César Tralli é 'silenciado' em estreia no Jornal Nacional; entenda

Estreia de Tralli no lugar de William Bonner aconteceu na segunda-feira, 3

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/11/2025 - 8:32 h
César Tralli fez a sua estreia no lugar de William Bonner
César Tralli fez a sua estreia no lugar de William Bonner -

O apresentador César Tralli fez a sua estreia como âncora titular do Jornal Nacional na segunda-feira, 3, mas não conseguiu dar o seu “boa noite” ao público da TV Globo. Além disso, ele recebeu um noticiário mais frio, sem grandes acontecimentos urgentes.

Tralli não chegou a se despedir dos telespectadores porque a última notícia da edição foi o obituário de Lô Borges, ícone da MPB morto aos 73 anos.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gugu Liberato assediador? Jornalista gera polêmica com declaração
Angélica constrange Luciano Huck ao vivo ao falar de órgão do marido
Atriz da Globo revela pânico ao reencontrar torturador da ditadura

Após a reportagem sobre o músico, Renata Vasconcellos desejou um “boa-noite” mais sóbrio e os créditos do noticiário começaram a rolar na tela, sem a música de encerramento, como o JN costuma fazer após a perda de figuras importantes para o Brasil e para o mundo.

O jornalista só falou o clássico “boa noite” na abertura do jornal, depois que ele e Renata apresentaram as principais notícias do dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

César Tralli Jornal Nacional TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
César Tralli fez a sua estreia no lugar de William Bonner
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

César Tralli fez a sua estreia no lugar de William Bonner
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

César Tralli fez a sua estreia no lugar de William Bonner
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

César Tralli fez a sua estreia no lugar de William Bonner
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x