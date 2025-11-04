REPERCUTIU
César Tralli é 'silenciado' em estreia no Jornal Nacional; entenda
Estreia de Tralli no lugar de William Bonner aconteceu na segunda-feira, 3
Por Edvaldo Sales
O apresentador César Tralli fez a sua estreia como âncora titular do Jornal Nacional na segunda-feira, 3, mas não conseguiu dar o seu “boa noite” ao público da TV Globo. Além disso, ele recebeu um noticiário mais frio, sem grandes acontecimentos urgentes.
Tralli não chegou a se despedir dos telespectadores porque a última notícia da edição foi o obituário de Lô Borges, ícone da MPB morto aos 73 anos.
Após a reportagem sobre o músico, Renata Vasconcellos desejou um “boa-noite” mais sóbrio e os créditos do noticiário começaram a rolar na tela, sem a música de encerramento, como o JN costuma fazer após a perda de figuras importantes para o Brasil e para o mundo.
O jornalista só falou o clássico “boa noite” na abertura do jornal, depois que ele e Renata apresentaram as principais notícias do dia.
