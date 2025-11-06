Globo quebra o silêncio após denúncia grave de Taís Araújo

Taís Araújo e Manuela Dias - Foto: Divulgação | TV Globo

O remake de Vale Tudo segue rendendo assunto nos corredores da TV Globo e nas redes sociais. Isso porque a emissora quebrou o silêncio e se pronunciou oficialmente nessa quarta-feira, 5, após uma denúncia grave de Taís Araújo ao setor de compliance da emissora contra a autora Manuela Dias vir à tona.

O episódio que resultou na atitude da esposa de Lázaro Ramos ocorreu durante a exibição da novela, que terminou no fim de outubro.

A Globo afirmou, em nota enviada à Folha de S.Paulo, ter orgulho da produção e reforçou o compromisso com a diversidade em suas obras. “A Globo tem muito orgulho do remake de Vale Tudo, exibido recentemente. A novela já entrou para a história da dramaturgia brasileira e é um exemplo bem-sucedido de atualização de uma grande obra do passado. Vale Tudo reforça também o compromisso de toda a Globo com a diversidade”, disse.

Taís havia procurado Manuela em agosto para demonstrar insatisfação com os rumos de sua personagem, Raquel. A atriz relatou que vinha sendo cobrada por integrantes de movimentos negros em razão de sua protagonista estar associada a estereótipos ligados à pobreza e sofrimento de pessoas pretas. No entanto, a conversa teria se tornado tensa após a autora discordar das críticas.

Denúncia

Depois disso, Taís apresentou uma queixa ao compliance da Globo, motivada pelo incômodo com o direcionamento da personagem. O objetivo da atriz, segundo a publicação, era incentivar reflexões sobre a representação de pessoas negras nas novelas da emissora.

Além disso, ainda conforme a Folha, Taís teria apontado uma redução no protagonismo de sua personagem na trama. Pouco depois, ela deu entrevista à revista Quem, onde comentou seu incômodo com o desenvolvimento da história. A declaração teria desagradado Manuela, que recorreu ao setor interno da Globo alegando que Taís descumpriu o código de conduta da empresa.

Taís e Manuela não teriam retomado contato desde então. De acordo com fontes próximas à atriz relataram, a atriz não guarda mágoa da autora e que sua intenção foi ampliar o debate sobre a representação de pessoas negras na teledramaturgia da emissora.