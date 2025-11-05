Popó na Globo: lutador vira ator de megaprodução aguardada do canal

Lutador Popó é convidado para viver papel em série - Foto: Reprodução | Instagram

O tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas voltará aos holofotes, mas desta vez fora dos ringues. O lendário lutador foi convidado para estrear como ator na nova série do Globoplay, 'Jogada de Risco'.

A produção, que tem direção e protagonismo de Cauã Reymond, mergulha no complexo e lucrativo universo do futebol e já iniciou suas gravações. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo.

Popó terá um papel na trama e atuará ao lado do agiota Walter, personagem de Ricardo Teodoro. Sua participação adiciona um toque de realidade e força ao elenco, que já é repleto de estrelas.

Elenco de peso da superprodução da Globo

'Jogada de Risco' é uma das produções mais aguardadas do Globoplay. A série, que terá oito episódios em sua primeira temporada, conta a história de Maurício (Cauã Reymond), um ex-jogador de futebol que tenta dar a volta por cima como agente esportivo.

O elenco conta com nomes de peso da teledramaturgia e do humor:

Maurício Mattar retorna à dramaturgia da Globo (após 2010) no papel de treinador de um dos times.

Marcos Frota interpretará o pai do protagonista, um homem envolvido em polêmicas.

Marcelo Adnet dará vida a um empresário de jogadores.

Letícia Colin foi escalada para o papel de uma cafetina.

A trama também dará espaço a histórias de inclusão e ascensão no esporte, com Breno Ferreira interpretando um jogador de futebol gay e Juan Paiva no papel de um atleta em ascensão. Maria Bopp e Bruna Griphao também integram o elenco.

As gravações de 'Jogada de Risco' tiveram início na última segunda-feira (3) e seguirão até janeiro no Rio de Janeiro.