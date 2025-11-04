GLOBO
César Tralli quebra tradição do Jornal Nacional após substituir Bonner
Tralli passa a substituir permanentemente William Bonner na bancada do JN
O Jornal Nacional tem um novo talento na bancada. César Tralli assumiu a apresentação na noite desta segunda-feira,3. No entanto, um detalhe chamou a atenção do público: o apresentador fugiu do tradicional “boa noite” ao encerrar o telejornal.
Tralli passa a substituir permanentemente William Bonner na bancada do JN. O encerramento mais contido e direto se deveu à morte de um dos ícones do Clube da Esquina, o cantor e compositor Lô Borges, que faleceu no último domingo,2, aos 73 anos.
Após a exibição do obituário, Renata Vasconcellos finalizou a edição de forma breve e sem trilha sonora, como costuma acontecer quando o jornal homenageia grandes nomes da cultura brasileira.
William Bonner saiu da Globo?
O jornalista permanece na emissora, mas se despediu do Jornal Nacional após quase 30 anos na bancada. Agora, Bonner passa a integrar a equipe do Globo Repórter.
A foto oficial de César Tralli como âncora titular do Jornal Nacional pic.twitter.com/m2H9h6iCZm— Ricardo S (@RickSouza) November 1, 2025
