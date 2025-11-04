Esposa de ator da Globo revela que orava para ele não trabalhar

A moça contou detalhes da motivação em torno do fato - Foto: Reprodução | Instagram

Mariana Uhlmann revelou que não apoia todas as propostas de trabalho oferecidas para seu marido, o ator da Globo Felipe Simas. A moça revelou que já orou para o artista não conseguir trabalhar em uma produção específica.

“Já teve alguns trabalhos que orei para não acontecer e para que a porta se fechasse. Teve um específico que, quando ele recebeu, eu falei que não sabia se eu gostaria que ele fizesse isso, e a porta fechou”, disse ela no podcast PodCrê.

A morena preferiu não revelar o nome da produção, mas afirmou que costuma conversar frequentemente com o amado sobre o trabalho dele, pois as mudanças repentinas mexem com toda a dinâmica do casal e dos filhos: Joaquim, Maria e Vicente.

“Ano passado, ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. É difícil e mexe com a nossa família toda. Quando ele vai aceitar um trabalho, a gente conversa para entender se eu também estou preparada. É muito importante que tenhamos uma parceria”, disparou.

Por fim, ela confessou que não gosta de ver as cenas de beijo de Felipe, mas respeita o trabalho dele. “Lógico, não é uma cena [as de beijo] que eu amo voltar para assistir de novo. Mas sei que o que eu tenho com ele, ele não tem com nenhuma outra. Ali é o trabalho dele, e o que a gente tem em casa é muito sólido e real”, revelou.

“A gente passou por muita coisa, e ele teve a maturidade de olhar no meu olho e falar para a gente orar junto. A gente aprendeu isso na nossa vida com o Senhor. Fizemos um curso chamado ‘Casados Para Sempre’ e é entender que somos uma só carne. Não é uma cena que eu goste de ver, mas é o trabalho dele”, concluiu.