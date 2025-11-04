Menu
TRABALHOS ESCOLHIDOS

Esposa de ator da Globo revela que orava para ele não trabalhar

A moça contou que não gostou de algumas propostas recebidas pelo amado

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/11/2025 - 20:12 h
A moça contou detalhes da motivação em torno do fato
A moça contou detalhes da motivação em torno do fato

Mariana Uhlmann revelou que não apoia todas as propostas de trabalho oferecidas para seu marido, o ator da Globo Felipe Simas. A moça revelou que já orou para o artista não conseguir trabalhar em uma produção específica.

“Já teve alguns trabalhos que orei para não acontecer e para que a porta se fechasse. Teve um específico que, quando ele recebeu, eu falei que não sabia se eu gostaria que ele fizesse isso, e a porta fechou”, disse ela no podcast PodCrê.

A morena preferiu não revelar o nome da produção, mas afirmou que costuma conversar frequentemente com o amado sobre o trabalho dele, pois as mudanças repentinas mexem com toda a dinâmica do casal e dos filhos: Joaquim, Maria e Vicente.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mariana Uhlmann Simas (@uhlmannmariana)

“Ano passado, ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. É difícil e mexe com a nossa família toda. Quando ele vai aceitar um trabalho, a gente conversa para entender se eu também estou preparada. É muito importante que tenhamos uma parceria”, disparou.

Ator global expõe bastidor tóxico e abusivo de “Avenida Brasil”
César Tralli quebra tradição do Jornal Nacional após substituir Bonner
Gugu Liberato assediador? Jornalista gera polêmica com declaração

Por fim, ela confessou que não gosta de ver as cenas de beijo de Felipe, mas respeita o trabalho dele. “Lógico, não é uma cena [as de beijo] que eu amo voltar para assistir de novo. Mas sei que o que eu tenho com ele, ele não tem com nenhuma outra. Ali é o trabalho dele, e o que a gente tem em casa é muito sólido e real”, revelou.

“A gente passou por muita coisa, e ele teve a maturidade de olhar no meu olho e falar para a gente orar junto. A gente aprendeu isso na nossa vida com o Senhor. Fizemos um curso chamado ‘Casados Para Sempre’ e é entender que somos uma só carne. Não é uma cena que eu goste de ver, mas é o trabalho dele”, concluiu.

