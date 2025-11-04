Menu
TELEVISÃO
CONFUSÃO

Ator global expõe bastidor tóxico e abusivo de “Avenida Brasil”

O artista contou detalhes sobre os casos constrangedores por trás das câmera

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/11/2025 - 18:20 h
O artista fez uma participação na trama
O artista fez uma participação na trama

Apesar de ter feito grande sucesso com o público, a novela Avenida Brasil não foi tão prazerosa para os atores. Intérprete do personagem Lúcio, que era amante da vilã Carminha, o ator Emiliano d’Avila expôs o bastidor tóxico e abusivo da trama.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Emiliano d'Avila (@emiliano.davila)

“Um furacão de emoções e sentidos, tanto positivos como negativos. Foi a minha primeira grande produção, não tive auxílio, não tive uma boa recepção da direção, não tive um acolhimento e hoje posso falar sem o menor problema que peguei um ambiente extremamente tóxico!”, disse ele, em entrevista ao podcast ‘O Ator Nordestino’.

O artista baiano ainda confessou que as pessoas não sabiam identificar um relacionamento profissional abusivo e normalizaram ações que seriam problematizadas hoje em dia.

“Hoje as pessoas não toleram mais isso, mas naquela época era normal o relacionamento abusivo. Felizmente, tive a sorte de ter um elenco muito querido e a gente era muito carinhoso um com o outro, aberto”, concluiu.

