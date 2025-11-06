Menu
VIRALIZOU

Fala de Antônio Pitanga sobre Manuela Dias repercute na web: “É negra”

Assunto voltou a circular nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/11/2025 - 15:27 h
Antonio Pitanga e Manuela Dias
Antonio Pitanga e Manuela Dias -

Antonio Pitanga voltou a causar polêmica após uma fala envolvendo a autora de Vale Tudo, Manuela Dias. O assunto voltou a circular nas redes sociais após a recente controvérsia entre a autora e a atriz Taís Araújo nos bastidores do remake.

Na declaração, feita durante participação no programa Roda Viva, o ator saiu em defesa de Manuela e relembrou uma conversa que teve com ela durante as filmagens de Malês, longa que ele dirige.

“A primeira coisa que ela falou para mim foi: ‘Eu não sou negra’. E eu falei: ‘Claro que você é negra, você nasceu na Bahia, é filha da Sônia Dias’”, disse Pitanga.

Avenida Brasil terá sequência e já tem nomes do elenco confirmados
Globo quebra o silêncio após denúncia grave de Taís Araújo
Popó na Globo: lutador vira ator de megaprodução aguardada do canal

Após a entrevista, a fala do ator rapidamente repercutiu nas redes sociais. Com a grande repercussão, ele explicou que considera importante a visão da autora sobre a construção de narrativas negras em suas obras e destacou a colaboração de Manuela no roteiro de Malês.

“A Manuela vestiu a camisa. Ela veio desarmada, não veio fazer o filme dela dentro do meu filme. Ela veio fazer o meu filme”, afirmou o ator.

Entenda a polêmica entre Taís Araújo e Manuela Dias

Taís Araújo registrou uma denúncia contra Manuela Dias no setor de compliance da TV Globo após uma discussão sobre a história de Raquel, personagem que a atriz interpreta em Vale Tudo.

Segundo informações de bastidores, Taís entrou em contato com a autora em agosto e relatou ter se incomodado com o fato de a protagonista negra voltar a ser retratada em um papel marcado pelo sofrimento.

Além disso, a atriz teria recebido críticas de colegas negros nos bastidores, que também demonstraram insatisfação com o rumo das tramas de Raquel.

