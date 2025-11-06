VIRALIZOU
Fala de Antônio Pitanga sobre Manuela Dias repercute na web: “É negra”
Assunto voltou a circular nas redes sociais
Antonio Pitanga voltou a causar polêmica após uma fala envolvendo a autora de Vale Tudo, Manuela Dias. O assunto voltou a circular nas redes sociais após a recente controvérsia entre a autora e a atriz Taís Araújo nos bastidores do remake.
Na declaração, feita durante participação no programa Roda Viva, o ator saiu em defesa de Manuela e relembrou uma conversa que teve com ela durante as filmagens de Malês, longa que ele dirige.
“A primeira coisa que ela falou para mim foi: ‘Eu não sou negra’. E eu falei: ‘Claro que você é negra, você nasceu na Bahia, é filha da Sônia Dias’”, disse Pitanga.
Após a entrevista, a fala do ator rapidamente repercutiu nas redes sociais. Com a grande repercussão, ele explicou que considera importante a visão da autora sobre a construção de narrativas negras em suas obras e destacou a colaboração de Manuela no roteiro de Malês.
“A Manuela vestiu a camisa. Ela veio desarmada, não veio fazer o filme dela dentro do meu filme. Ela veio fazer o meu filme”, afirmou o ator.
Entenda a polêmica entre Taís Araújo e Manuela Dias
Taís Araújo registrou uma denúncia contra Manuela Dias no setor de compliance da TV Globo após uma discussão sobre a história de Raquel, personagem que a atriz interpreta em Vale Tudo.
Segundo informações de bastidores, Taís entrou em contato com a autora em agosto e relatou ter se incomodado com o fato de a protagonista negra voltar a ser retratada em um papel marcado pelo sofrimento.
Além disso, a atriz teria recebido críticas de colegas negros nos bastidores, que também demonstraram insatisfação com o rumo das tramas de Raquel.
