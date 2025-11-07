Menu
MILIONÁRIO!

Adriana Esteves pode faturar alto em sequência de Avenida Brasil

Rumores movimentaram a web nos últimos dias

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/11/2025 - 18:20 h
Carminha em Avenida Brasil
Carminha em Avenida Brasil -

Os rumores sobre uma possível sequência do sucesso nacional Avenida Brasil, exibida pela última vez em 2012, movimentaram a web nos últimos dias. A Globo estaria considerando a produção de uma continuação da trama como estratégia para recuperar a audiência, após o fracasso do remake de Vale Tudo.

Para que a sequência saia do papel, a emissora deverá realizar um alto investimento financeiro. Segundo informações de bastidores, a nova versão pretende reunir o elenco que marcou a primeira fase da novela, incluindo grandes nomes como Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella e Cauã Reymond.

O roteiro ficará novamente sob a responsabilidade de João Emanuel Carneiro, com direção de Ricardo Waddington, dupla que também assinou o sucesso original.

Adriana Esteves receberá salário milionário

De acordo com o colunista André Romano, Adriana Esteves deve receber um salário milionário para reprisar a icônica vilã Carminha. O valor estimado é de cerca de R$ 1,5 milhão, incluindo não apenas o cachê da novela, mas também contratos de marketing e participação em plataformas de streaming.

Apesar das especulações, ainda não há uma data oficial para a estreia da trama. A expectativa é que a nova Avenida Brasil chegue às telinhas em 2027, substituindo a próxima novela das 21h, Quem Ama, Cuida, de Walcyr Carrasco. A produção deve ir ao ar logo após Três Graças, de Aguinaldo Silva, que estreou no mês passado.

