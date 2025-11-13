Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Viviane Araújo e Belo juntos: entenda como a Globo uniu o ex-casal

Atriz é confirmada na novela das nove, Três Graças, onde já atua seu ex-marido, Belo, que vive o personagem Juca

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

13/11/2025 - 19:07 h
Viviane Araújo entrará em Três Graças
Viviane Araújo entrará em Três Graças -

A Globo oficializou a entrada de Viviane Araújo na novela das nove, Três Graças, e com isso, promoveu um reencontro que já era aguardado pelo público: o da atriz com seu ex-marido, o cantor Belo, que também integra o elenco da trama.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais da emissora nesta quinta-feira, 13, após muitas especulações.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Direto dos Estúdios Globo, a rainha de bateria do Salgueiro confirmou a novidade e fez referência ao autor da novela. "Sim, meus amores! Estarei na TV Globo em Três Graças, absolute novelão! Beijo, Aguinaldo", disse a atriz.

Bastidores em alerta na Globo

Apesar da alegria do anúncio, a chegada de Viviane Araújo gerou expectativas nos bastidores da produção por causa de seu passado com o cantor Belo, que vive o personagem Juca na novela.

Leia Também:

Três Graças: Viviane revela ser mulher trans a Leonardo e reação choca
Três Graças: Josefa tem máscara retirada e deixa Gerluce paralisada
Belo vai sair de Três Graças? Entenda o afastamento do cantor

Fontes ligadas à produção revelaram à coluna de Fábia Oliveira que a direção da novela agiu nos bastidores para preservar o ambiente de trabalho e evitar desconfortos. Há uma orientação interna para que o nome de Viviane não seja mencionado nos bastidores até que ela inicie efetivamente as gravações da trama.

O ex-casal, que teve um relacionamento marcado por polêmicas e términos conturbados, agora irá dividir os corredores dos Estúdios Globo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

belo Globo Três Graças Viviane Araújo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Viviane Araújo entrará em Três Graças
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Viviane Araújo entrará em Três Graças
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Viviane Araújo entrará em Três Graças
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Viviane Araújo entrará em Três Graças
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

x