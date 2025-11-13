Viviane Araújo e Belo juntos: entenda como a Globo uniu o ex-casal

Viviane Araújo entrará em Três Graças - Foto: Reprodução | Globo

A Globo oficializou a entrada de Viviane Araújo na novela das nove, Três Graças, e com isso, promoveu um reencontro que já era aguardado pelo público: o da atriz com seu ex-marido, o cantor Belo, que também integra o elenco da trama.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais da emissora nesta quinta-feira, 13, após muitas especulações.

Direto dos Estúdios Globo, a rainha de bateria do Salgueiro confirmou a novidade e fez referência ao autor da novela. "Sim, meus amores! Estarei na TV Globo em Três Graças, absolute novelão! Beijo, Aguinaldo", disse a atriz.

Picos de 40 pontos quando Belo e Viviane se beijarem em #TrêsGraças pic.twitter.com/TFi6mxysJs — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 13, 2025

Bastidores em alerta na Globo

Apesar da alegria do anúncio, a chegada de Viviane Araújo gerou expectativas nos bastidores da produção por causa de seu passado com o cantor Belo, que vive o personagem Juca na novela.

Fontes ligadas à produção revelaram à coluna de Fábia Oliveira que a direção da novela agiu nos bastidores para preservar o ambiente de trabalho e evitar desconfortos. Há uma orientação interna para que o nome de Viviane não seja mencionado nos bastidores até que ela inicie efetivamente as gravações da trama.

O ex-casal, que teve um relacionamento marcado por polêmicas e términos conturbados, agora irá dividir os corredores dos Estúdios Globo.