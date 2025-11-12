Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELENOVELA

Belo vai sair de Três Graças? Entenda o afastamento do cantor

Acontecimento marcante deve ocorrer com o personagem nos próximos capítulos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/11/2025 - 14:48 h
Belo interpreta Misael, na nova novela da Globo
Belo interpreta Misael, na nova novela da Globo -

Três Graças irá contar com a ausência de Belo por um tempo.Acontece que o cantor, que está atuando como Misael na nova novela da TV Globo, precisará se afastar das gravações para cumprir uma série de shows. Ele deve deixar a trama por volta do capítulo 60.

Para justificar o afastamento do artista, um acontecimento marcante deve ocorrer com o personagem.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

As 15 novelas que a Globo deveria esquecer e apagar da história
Boninho rompe o silêncio após ser chamado de “péssimo pai”
Boninho reage a críticas de Narcisa e pede respeito à família

Misael vai morrer em Três Graças?

Segundo informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, uma reviravolta marcará os próximos capítulos. Misael será apontado como o responsável por um crime e desaparecerá logo em seguida, dando a entender que fugiu.

O afastamento do cantor acontece por conta de compromissos de fim de ano com sua agenda de shows, que coincidiram com o período das gravações. Para não perder o intérprete, que vem se destacando na novela, a produção decidiu adaptar o rumo do personagem.

Atuando com a ex

Com a saída de Belo, Viviane Araújo, ex-mulher do cantor, deve entrar na novela interpretando uma nova personagem. A atriz já trabalhou anteriormente com o autor Aguinaldo Silva, em Império. Sua estreia está prevista para acontecer por volta do capítulo 100.

Rumores indicam que os dois poderiam contracenar juntos, mas a emissora ainda não confirmou oficialmente a participação de Viviane. Até o momento, nenhum dos dois comentou sobre o assunto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

belo Globo Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Belo interpreta Misael, na nova novela da Globo
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Belo interpreta Misael, na nova novela da Globo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Belo interpreta Misael, na nova novela da Globo
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Belo interpreta Misael, na nova novela da Globo
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

x