Belo vai sair de Três Graças? Entenda o afastamento do cantor

Belo interpreta Misael, na nova novela da Globo - Foto: Divulgação| TV Globo

Três Graças irá contar com a ausência de Belo por um tempo.Acontece que o cantor, que está atuando como Misael na nova novela da TV Globo, precisará se afastar das gravações para cumprir uma série de shows. Ele deve deixar a trama por volta do capítulo 60.

Para justificar o afastamento do artista, um acontecimento marcante deve ocorrer com o personagem.

Misael vai morrer em Três Graças?

Segundo informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, uma reviravolta marcará os próximos capítulos. Misael será apontado como o responsável por um crime e desaparecerá logo em seguida, dando a entender que fugiu.

O afastamento do cantor acontece por conta de compromissos de fim de ano com sua agenda de shows, que coincidiram com o período das gravações. Para não perder o intérprete, que vem se destacando na novela, a produção decidiu adaptar o rumo do personagem.

Atuando com a ex

Com a saída de Belo, Viviane Araújo, ex-mulher do cantor, deve entrar na novela interpretando uma nova personagem. A atriz já trabalhou anteriormente com o autor Aguinaldo Silva, em Império. Sua estreia está prevista para acontecer por volta do capítulo 100.

Rumores indicam que os dois poderiam contracenar juntos, mas a emissora ainda não confirmou oficialmente a participação de Viviane. Até o momento, nenhum dos dois comentou sobre o assunto.