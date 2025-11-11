TELEVISÃO
Boninho reage a críticas de Narcisa e pede respeito à família
Ex-mulher acusou o diretor de TV de ser um "péssimo pai"
Por Isabela Cardoso
O diretor de TV Boninho, de 64 anos, se pronunciou nesta terça-feira, 11, após as declarações da ex-mulher, Narcisa Tamborindeguy, que o acusou publicamente de ser um “péssimo pai” e de “não dar amor” à filha Marianna Tamborindeguy, de 38 anos. Em um texto publicado no Instagram, o diretor da Globo negou as acusações e pediu respeito à família.
“Tenho três filhos lindos — Marianna, Pedro e Isabella. Sempre estive, e sempre estarei aqui para cada um deles. Nunca falei sobre a minha vida pessoal em público e não pretendo começar agora”, escreveu Boninho. “Mas toda essa exposição desnecessária acaba sendo dolorosa para todos os envolvidos... Peço apenas respeito diante da leviandade do que foi dito.”
O diretor finalizou a mensagem afirmando que deseja preservar a família: “Jamais faria algo assim com ninguém. Só quero proteger meus filhos e seguir em paz.”
Narcisa critica ex-marido em entrevista
A polêmica começou após Narcisa, de 59 anos, fazer críticas ao ex-marido durante uma entrevista ao canal da Blogueirinha. Na conversa, a socialite afirmou que Boninho “não é um bom pai” e que “só se importa” com a filha mais nova, Isabella, de 18 anos, fruto do relacionamento do diretor com a apresentadora Ana Furtado.
“Ele não é um bom pai para ela. O carro dela quebrou e ele foi incapaz de trocar. Não fez homenagem quando ela entrou para a King’s College University, nem ligou. Ele é um pai ausente, que não dá amor para ela”, disse Narcisa durante o bate-papo.
Entenda a relação familiar
Boninho e Narcisa foram casados entre 1983 e 1986. A filha do casal, Marianna, vive fora dos holofotes e trabalha como psicóloga. Além dela, o diretor é pai de Pedro Oliveira, de 30 anos, fruto do relacionamento com Kátia D’Ávila, e de Isabella, com Ana Furtado.
Narcisa também é mãe de Catharina, de outro relacionamento, com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.
A assessoria do diretor não confirmou se ele pretende tomar medidas legais diante das declarações da ex-mulher.
