Boninho rompe o silêncio após ser chamado de “péssimo pai”

Narcisa foi casada com Boninho entre 1983 e 1986 - Foto: Divulgação | Globo

O diretor J. B. Oliveira, mais conhecido como o Boninho, rompeu o silêncio e se pronunciou sobre as acusações feitas pela ex-mulher, a socialite Narcisa Tamborindeguy, de que ele seria um pai ausente e uma pessoa péssima. Os dois são pais de Marianna Tamborindeguy de Oliveira.

Boninho fez um post nas redes sociais sobre a questão familiar na noite dessa terça-feira, 11. Sem citar diretamente Narcisa, ele criticou a “exposição desnecessária”. “Tenho três filhos lindos: Marianna, Pedro e Isabella. Sempre estive e sempre estarei aqui para cada um deles. E eles sabem disso. Nunca tratei assuntos familiares em público e não pretendo começar agora”, escreveu no Instagram.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O responsável pelo The Voice Brasil seguiu: “Mas toda essa exposição, tão desnecessária, acaba gerando consequências e se tornando dolorosa para todos os envolvidos. É por eles, pela minha família que amo e que foi envolvida de forma gratuita nessa situação, que peço respeito diante da leviandade do que foi dito”.

“Do olhar editorial maldoso e irresponsável de quem conduziu esse momento. Eu jamais faria algo assim. Com ninguém. Só desejo preservar meus filhos, minha família. Sigo tranquilo e em paz. E desejo que todos possam seguir assim também. Boninho”, finalizou Boninho.

Narcisa detona Boninho

Narcisa afirmou, em entrevista ao De Frente Com Blogueirinha, na segunda-feira, 10, que o diretor não se faz presente na vida da filha deles, que hoje é escritora e psicanalista.

“Aquele homem… Little Boni, viu? Ela está sem carro, ele a deixou sem carro. Ele é uma pessoa que não é boa para ela, não é um bom pai, não fez homenagem nenhuma quando ela passou para a King's University. Não, não fez nada! Não ligou. Ele é péssimo, um pai ausente, que não dá amor”, disparou.

Ela disse ainda que Boninho teria se mostrado indiferente após a filha sofrer um assalto. Segundo Narcisa, ele não tomou nenhuma providência para ajudá-la na ocasião.

“O carro quebrou, e ele foi incapaz de providenciar outro. Ela foi assaltada, e ele não conseguiu trocar o carro da menina. Ele só gosta da outra filha, da Isabella”, acusou ela, em referência à filha do diretor com Ana Furtado. “Nunca gostei dele! E vamos mudar de assunto. Chega! Acabou!”, completou a famosa, que foi casada com o diretor entre 1983 e 1986.