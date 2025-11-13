Três Graças: Viviane revela ser mulher trans a Leonardo e reação choca

Três Graças é o mais o novo sucesso da TV Globo - Foto: Reprodução| TV Globo

A nova novela Três Graças vem chamando a atenção do público, e um dos motivos é a relação cada vez mais intensa entre Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes). A farmacêutica evita dar passos mais íntimos, mas segue envolvida nos flertes com o rapaz.

Nos próximos capítulos, porém, Viviane decidirá revelar sua identidade de gênero, momento que promete movimentar a trama das nove da Globo. No episódio previsto para ir ao ar em 22 de novembro, Leonardo conversa com a personagem sobre a possibilidade de um namoro.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

É então que Viviane, receosa da reação do jovem, decide abrir o jogo. “Eu estou, sim! Mas… talvez você deixe de estar quando souber de alguma coisa a meu respeito”, diz ela.

Inicialmente, Leonardo imagina que a moça é casada, até que Viviane revela a verdade: “Antes que eu fosse essa mulher que está aqui na sua frente, eu era… alguém a quem você poderia chamar de um rapaz. É isso!”.

Diante da aparente incompreensão do rapaz, ela reforça: “Eu não nasci mulher, Leonardo! Eu me fiz mulher. Essa é a diferença. Por isso estou lhe contando a verdade. E, se ela for demais pra sua cabeça, eu vou entender!”.

Qual será a reação de Leonardo?

Após a revelação, o filho de Ferrete reage de forma negativa, muda a expressão e afirma ter sido enganado por Viviane. Questionado sobre o que faria caso soubesse desde o começo, Leonardo dispara: “Saía correndo”.