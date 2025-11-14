Menu
ENTRETENIMENTO
NAMORADO DE OURO

Namorada de Belo revela valor faturado após expor romance

A influenciadora contou detalhes sobre a relação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/11/2025 - 21:43 h
Rayane e Belo estão juntos há um ano
Rayane Figliuzzi surpreendeu os telespectadores de ‘A Fazenda 17’ ao revelar que recebeu um valor alto após assumir publicamente seu namoro com o cantor Belo. Confinada no reality show, a moça explicou que a visibilidade fez as marcas procurarem por ela.

“Ano passado foi tudo. A gente assumiu nosso relacionamento, de estar junto, no navio dele. Eu cheguei de helicóptero, ele chegou um dia antes. Começou o burburinho e aí me lançou na mídia”, disse ela.

A morena explicou que passou a cobrar um valor dos seguidores que queriam acompanhar a vida do casal mais de perto. “Eu tinha um daily e botei a R$ 19.90 pra ver tudo que estava acontecendo. Eu fiz R$ 80 mil em um dia. Eu fiz [colocar o valor no daily] porque ia ser novidade depois que eu virasse namorada do Belo”, afirmou.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2024, quando publicaram fotos durante o cruzeiro do artista. Rayane é a primeira namorada de Belo após o fim do casamento dele com Gracyanne Barbosa.

x