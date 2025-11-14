Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CHEGOU AO FIM!

Ex-peoa revela término conturbado e parceiro se manifesta: “Ausente"

Marina Ferrari fez relato nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/11/2025 - 18:55 h
Marina Ferrari e Gustavo Malafaia
Marina Ferrari e Gustavo Malafaia -

A ex-Fazenda Marina Ferrari surpreendeu os internautas nesta sexta-feira,14, ao revelar que seu relacionamento chegou ao fim. A influenciadora, que participou da 13ª edição do reality, contou que se decepcionou profundamente com seu ex-companheiro, Gustavo Malafaia.

“Estava um pouquinho sumida porque eu precisava ficar um tempo sozinha, mas, como vocês podem ver pela minha carinha, eu não estou muito bem. Sempre fui muito verdadeira aqui e, nesse momento, não podia ser diferente. Vocês estão perguntando: ‘Mari, cadê o Gustavo?’. Até então estava tudo bem, e eu respondia: ‘Está trabalhando, já já ele está de volta’. Mas ele já está de volta a Maceió”, começou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Festival ocupa Stella Maris e movimenta feriado neste sábado
Sexo ajuda feridas a cicatrizar mais rápido; indica novo estudo
João Guilherme se manifesta sobre suposto valor de mesada

Na publicação, Marina afirmou que não entraria em detalhes sobre o término, mas deixou claro que se sentiu desvalorizada no relacionamento.

“Resumindo, a gente não está mais namorando. O Gustavo não mora mais aqui. Me decepcionou de uma maneira inaceitável. Me magoou da forma mais dura que já passei na minha vida, por incrível que pareça. Não vou ficar falando detalhes, mas é muito triste quando você oferece o mundo para a pessoa e ela não valoriza. Como algumas pessoas dizem: sorte no jogo, azar no amor”, desabafou.

Ainda no vídeo, a influenciadora disse que encara o término como parte de um processo de aprendizado: “Que venham novos dias, novas verdades, novas formas de amar. Nem sempre as pessoas são como imaginávamos e está tudo bem [...] Quem me conhece sabe que estou em uma fase mais leve, valorizando o que realmente importa, mais madura e priorizando minha paz", afirmou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Pronto, falei ! (@_prontoofaleii)

Gustavo Malafaia se pronuncia

Após o relato da ex-peoa, Gustavo Malafia se pronunviou sobre o fim do relacionamento, pelos seus stories do instagram.

"Nosso relacionamento ja vinha bastante desgastado, principalmente pela rotina que não era mais compatível! Meus negócios são em SP e MG então acabava q eu estava ficando grande parte do tempo ausente Dessa forma, acabamos ficando cada vez mais distantes um do outro, o que contribuiu para o fim. Mas são águas passadas", disse Gustavo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos Fazenda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marina Ferrari e Gustavo Malafaia
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Marina Ferrari e Gustavo Malafaia
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Marina Ferrari e Gustavo Malafaia
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Marina Ferrari e Gustavo Malafaia
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x