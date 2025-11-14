Ex-peoa revela término conturbado e parceiro se manifesta: “Ausente"

Marina Ferrari e Gustavo Malafaia - Foto: Reprodução| Redes sociais

A ex-Fazenda Marina Ferrari surpreendeu os internautas nesta sexta-feira,14, ao revelar que seu relacionamento chegou ao fim. A influenciadora, que participou da 13ª edição do reality, contou que se decepcionou profundamente com seu ex-companheiro, Gustavo Malafaia.

“Estava um pouquinho sumida porque eu precisava ficar um tempo sozinha, mas, como vocês podem ver pela minha carinha, eu não estou muito bem. Sempre fui muito verdadeira aqui e, nesse momento, não podia ser diferente. Vocês estão perguntando: ‘Mari, cadê o Gustavo?’. Até então estava tudo bem, e eu respondia: ‘Está trabalhando, já já ele está de volta’. Mas ele já está de volta a Maceió”, começou.

Na publicação, Marina afirmou que não entraria em detalhes sobre o término, mas deixou claro que se sentiu desvalorizada no relacionamento.

“Resumindo, a gente não está mais namorando. O Gustavo não mora mais aqui. Me decepcionou de uma maneira inaceitável. Me magoou da forma mais dura que já passei na minha vida, por incrível que pareça. Não vou ficar falando detalhes, mas é muito triste quando você oferece o mundo para a pessoa e ela não valoriza. Como algumas pessoas dizem: sorte no jogo, azar no amor”, desabafou.

Ainda no vídeo, a influenciadora disse que encara o término como parte de um processo de aprendizado: “Que venham novos dias, novas verdades, novas formas de amar. Nem sempre as pessoas são como imaginávamos e está tudo bem [...] Quem me conhece sabe que estou em uma fase mais leve, valorizando o que realmente importa, mais madura e priorizando minha paz", afirmou.

Gustavo Malafaia se pronuncia

Após o relato da ex-peoa, Gustavo Malafia se pronunviou sobre o fim do relacionamento, pelos seus stories do instagram.

"Nosso relacionamento ja vinha bastante desgastado, principalmente pela rotina que não era mais compatível! Meus negócios são em SP e MG então acabava q eu estava ficando grande parte do tempo ausente Dessa forma, acabamos ficando cada vez mais distantes um do outro, o que contribuiu para o fim. Mas são águas passadas", disse Gustavo.

