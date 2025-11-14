João Guilherme se manifesta sobre suposto valor de mesada

O jovem é um dos filhos famosos do cantor - Foto: Reprodução | Instagram

João Guilherme usou suas redes sociais para desmentir os boatos de que recebe uma mesada de R$ 10 mil de seu pai, o cantor Leonardo. O ator comentou em um post do Instagram que falava sobre o assunto e informou que não estava recebendo este valor mensalmente.

“Só não me avisaram então”, escreveu ele, deixando claro que não recebe o montante do cantor sertanejo. Vale lembrar que Leonardo também é pai de Zé Felipe, Matheus Vargas, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz e Monyque Isabella.

Nesta semana, os irmãos se reuniram na Fazenda Talismã, propriedade do cantor, para celebrar o aniversário de Poliana Rocha, atual esposa dele. João Guilherme chegou até a compartilhar laguna registros ao lado dos sobrinhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca.