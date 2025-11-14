MESADA RECHEADA?
João Guilherme se manifesta sobre suposto valor de mesada
O artista esclareceu os boatos em torno do valor dado mensalmente pelo pai
Por Franciely Gomes
João Guilherme usou suas redes sociais para desmentir os boatos de que recebe uma mesada de R$ 10 mil de seu pai, o cantor Leonardo. O ator comentou em um post do Instagram que falava sobre o assunto e informou que não estava recebendo este valor mensalmente.
Leia Também:
“Só não me avisaram então”, escreveu ele, deixando claro que não recebe o montante do cantor sertanejo. Vale lembrar que Leonardo também é pai de Zé Felipe, Matheus Vargas, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz e Monyque Isabella.
Nesta semana, os irmãos se reuniram na Fazenda Talismã, propriedade do cantor, para celebrar o aniversário de Poliana Rocha, atual esposa dele. João Guilherme chegou até a compartilhar laguna registros ao lado dos sobrinhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca.
