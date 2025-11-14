Neymar é o pai? Any Awuada dá à luz suposta filha do jogador

Neymar e Any Awuanda - Foto: Reprodução| Internet

Após rumores de que estaria grávida de Neymar, a modelo Any Awuada deu à luz sua filha que nasceu na última quarta-feira,12. Ela afirma que que a criança seria fruto de uma suposta relação de uma noite com o jogador do Santos.

Any descobriu a gravidez apenas oito dias após a festa em que teria encontrado o atleta. Neymar, no entanto, negou imediatamente qualquer envolvimento e afirmou que não teve nenhum tipo de relação com a modelo. Pessoas próximas ao jogador também reforçam que não há qualquer contato entre os dois.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, Any compartilhou detalhes do parto. “Não foi possível o tão sonhado parto normal, mas foi um parto cheio do amor e da presença de Deus!”, escreveu.

A influenciadora também falou sobre o pós-parto: “Oi meus amores, olha como meu rosto tá inchado! A neném nasceu ontem. Por que eu não tinha aparecido aqui? Recuperação e tudo mais… mas agora já estou me recuperando. Estou me adaptando a ela e ela a mim. Graças a Deus, tudo certo até agora”.

Ela ainda mostrou como ficou sua barriga poucas horas após o nascimento. “Minha barriga... quanto tempo depois de parida, mãe? Umas duas, três horas. Olha, gente, parece que voltou a barriga! O que vocês acham?”, disse.

Afinal, Neymar é pai da criança?

De acordo com as informações disponíveis, tudo indica que Neymar não é pai da bebê de Any Awuada. Além das negativas do jogador e de relatos de que não há qualquer relação entre ambos, as datas não coincidem.

Segundo os próprios relatos da modelo, ela teria engravidado por volta de 24 de fevereiro. Porém, o suposto encontro com Neymar teria ocorrido apenas em 11 de março, aproximadamente 15 dias após a data provável da concepção, o que inviabiliza a possibilidade de paternidade.