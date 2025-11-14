Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Neymar é o pai? Any Awuada dá à luz suposta filha do jogador

Modelo teve criança na última quarta-feira,12

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/11/2025 - 15:00 h
Neymar e Any Awuanda
Neymar e Any Awuanda -

Após rumores de que estaria grávida de Neymar, a modelo Any Awuada deu à luz sua filha que nasceu na última quarta-feira,12. Ela afirma que que a criança seria fruto de uma suposta relação de uma noite com o jogador do Santos.

Any descobriu a gravidez apenas oito dias após a festa em que teria encontrado o atleta. Neymar, no entanto, negou imediatamente qualquer envolvimento e afirmou que não teve nenhum tipo de relação com a modelo. Pessoas próximas ao jogador também reforçam que não há qualquer contato entre os dois.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, Any compartilhou detalhes do parto. “Não foi possível o tão sonhado parto normal, mas foi um parto cheio do amor e da presença de Deus!”, escreveu.

Leia Também:

Menino ou menina? Lore Improta dá palpite sobre sexo do segundo bebê
Jogador de futebol surpreende ao clonar cadela que morreu
Amor de aluguel? Virginia gasta fortuna para passar dia com Vini Jr

A influenciadora também falou sobre o pós-parto: “Oi meus amores, olha como meu rosto tá inchado! A neném nasceu ontem. Por que eu não tinha aparecido aqui? Recuperação e tudo mais… mas agora já estou me recuperando. Estou me adaptando a ela e ela a mim. Graças a Deus, tudo certo até agora”.

Ela ainda mostrou como ficou sua barriga poucas horas após o nascimento. “Minha barriga... quanto tempo depois de parida, mãe? Umas duas, três horas. Olha, gente, parece que voltou a barriga! O que vocês acham?”, disse.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Nayara Macedo (@anyawuada)

Afinal, Neymar é pai da criança?

De acordo com as informações disponíveis, tudo indica que Neymar não é pai da bebê de Any Awuada. Além das negativas do jogador e de relatos de que não há qualquer relação entre ambos, as datas não coincidem.

Segundo os próprios relatos da modelo, ela teria engravidado por volta de 24 de fevereiro. Porém, o suposto encontro com Neymar teria ocorrido apenas em 11 de março, aproximadamente 15 dias após a data provável da concepção, o que inviabiliza a possibilidade de paternidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Any Awuada neymar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neymar e Any Awuanda
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Neymar e Any Awuanda
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Neymar e Any Awuanda
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Neymar e Any Awuanda
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x