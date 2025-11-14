FAMOSOS
Neymar é o pai? Any Awuada dá à luz suposta filha do jogador
Modelo teve criança na última quarta-feira,12
Após rumores de que estaria grávida de Neymar, a modelo Any Awuada deu à luz sua filha que nasceu na última quarta-feira,12. Ela afirma que que a criança seria fruto de uma suposta relação de uma noite com o jogador do Santos.
Any descobriu a gravidez apenas oito dias após a festa em que teria encontrado o atleta. Neymar, no entanto, negou imediatamente qualquer envolvimento e afirmou que não teve nenhum tipo de relação com a modelo. Pessoas próximas ao jogador também reforçam que não há qualquer contato entre os dois.
Nas redes sociais, Any compartilhou detalhes do parto. “Não foi possível o tão sonhado parto normal, mas foi um parto cheio do amor e da presença de Deus!”, escreveu.
A influenciadora também falou sobre o pós-parto: “Oi meus amores, olha como meu rosto tá inchado! A neném nasceu ontem. Por que eu não tinha aparecido aqui? Recuperação e tudo mais… mas agora já estou me recuperando. Estou me adaptando a ela e ela a mim. Graças a Deus, tudo certo até agora”.
Ela ainda mostrou como ficou sua barriga poucas horas após o nascimento. “Minha barriga... quanto tempo depois de parida, mãe? Umas duas, três horas. Olha, gente, parece que voltou a barriga! O que vocês acham?”, disse.
Afinal, Neymar é pai da criança?
De acordo com as informações disponíveis, tudo indica que Neymar não é pai da bebê de Any Awuada. Além das negativas do jogador e de relatos de que não há qualquer relação entre ambos, as datas não coincidem.
Segundo os próprios relatos da modelo, ela teria engravidado por volta de 24 de fevereiro. Porém, o suposto encontro com Neymar teria ocorrido apenas em 11 de março, aproximadamente 15 dias após a data provável da concepção, o que inviabiliza a possibilidade de paternidade.
