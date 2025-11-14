Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ?

Menino ou menina? Lore Improta dá palpite sobre sexo do segundo bebê

Lore está grávida do segundo filho com Léo Santana

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/11/2025 - 7:37 h
Lore Improta, Léo Santana e Liz
Lore Improta, Léo Santana e Liz -

A dançarina Lore Improta acredita que o segundo bebê com Léo Santana pode ser um menino. Ela contou que toda a família acredita que o novo integrante venha para formar o casalzinho. Lore e Léo já são pais de Liz.

“Pela gestação ser tão diferente, acho que esse aqui pode ser o menino”, disse Lore em entrevista ao portal LeoDias. A loira contou que está vivendo uma gravidez completamente diferente da de Liz e é justamente isso que alimenta o palpite coletivo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Grávida, Lore Improta relembra trauma da primeira gestação
Grávida, Lore Improta exibe ultrassom e web aponta sexo do bebê
Dançarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador

Na gravidez anterior, ela teve mais enjoos, dessa vez tem passado melhor, com mais energia e até disposição para treinar. Lore admitiu que a experiência positiva chegou a fazê-la repensar a ideia de ampliar a família no futuro.

A dançarina revelou que o apetite também mudou. “Dá uma fominha… abre um buraco aqui dentro que eu preciso preencher”, brincou. Além disso, Lore destacou o companheirismo de Léo Santana nesse momento. Segundo ela, o cantor está cada vez mais conectado à gestação e já conversa com a barriga todos os dias. “Ele é um parceiraço”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Leo Santana lore improta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lore Improta, Léo Santana e Liz
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Lore Improta, Léo Santana e Liz
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Lore Improta, Léo Santana e Liz
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Lore Improta, Léo Santana e Liz
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x