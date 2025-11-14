Menino ou menina? Lore Improta dá palpite sobre sexo do segundo bebê

Lore Improta, Léo Santana e Liz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dançarina Lore Improta acredita que o segundo bebê com Léo Santana pode ser um menino. Ela contou que toda a família acredita que o novo integrante venha para formar o casalzinho. Lore e Léo já são pais de Liz.

“Pela gestação ser tão diferente, acho que esse aqui pode ser o menino”, disse Lore em entrevista ao portal LeoDias. A loira contou que está vivendo uma gravidez completamente diferente da de Liz e é justamente isso que alimenta o palpite coletivo.

Na gravidez anterior, ela teve mais enjoos, dessa vez tem passado melhor, com mais energia e até disposição para treinar. Lore admitiu que a experiência positiva chegou a fazê-la repensar a ideia de ampliar a família no futuro.

A dançarina revelou que o apetite também mudou. “Dá uma fominha… abre um buraco aqui dentro que eu preciso preencher”, brincou. Além disso, Lore destacou o companheirismo de Léo Santana nesse momento. Segundo ela, o cantor está cada vez mais conectado à gestação e já conversa com a barriga todos os dias. “Ele é um parceiraço”, completou.