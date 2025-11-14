Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES E MÚSICA

Festival ocupa Stella Maris e movimenta feriado neste sábado

A partir das 17h, o festival ganha clima de celebração com os shows de 3030, Fragmentos de Samba, Raults e DJ Gabi da Oxe

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

14/11/2025 - 17:37 h
Um dia inteiro de esporte, bem-estar e música
Um dia inteiro de esporte, bem-estar e música -

Feriado da Proclamação da República e, em Salvador, a ordem é relaxar, de preferência à beira mar. Nesta sexta-feira, 15 de novembro, a praia de Stella Maris amanhece com outra energia: o Festival Pura Vida, um dia inteiro de esporte, bem-estar e música, propmete agitar a região e atrair bom público, após dias de muita chuva na capital baiana.

Leia Também:

Paraíso na Bahia terá shows de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo
Capão in Blues 2025: o que fazer e os shows que você não pode perder
Shows da Fenagro terão acesso livre para visitantes da feira; veja como funciona

A programação começa às 7h, com um aulão de yoga, seguido pelos campeonatos de surf (7h às 16h), futevôlei (8h às 16h) e altinha (10h às 17h). Durante o dia, o público também poderá participar de oficinas abertas voltadas ao bem-estar e às práticas esportivas ao ar livre.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Fragmentos de Samba, Raults e DJ Gabi da Oxe
Fragmentos de Samba, Raults e DJ Gabi da Oxe | Foto: Agência LK

A partir das 17h, o festival ganha clima de celebração com os shows de 3030, Fragmentos de Samba, Raults e DJ Gabi da Oxe, encerrando o dia com música e pôr do sol à beira-mar.

Os ingressos e inscrições para as modalidades esportivas e para os shows estão disponíveis no Instagram oficial do evento (@puravidafestival), onde também é possível conferir os detalhes da programação.

Campeonato de futvôlei é uma das modalidades
Campeonato de futvôlei é uma das modalidades | Foto: Agência LK

O Festival Pura Vida é realizado pelo Lôro e pela Feed Hub Experience, com apresentação da Corona e apoio do Governo do Estado da Bahia, via Fazcultura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Festival Pura Vida futevolei Proclamação da República Stella Maris yoga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Um dia inteiro de esporte, bem-estar e música
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Um dia inteiro de esporte, bem-estar e música
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Um dia inteiro de esporte, bem-estar e música
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Um dia inteiro de esporte, bem-estar e música
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x