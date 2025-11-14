Festival ocupa Stella Maris e movimenta feriado neste sábado

Um dia inteiro de esporte, bem-estar e música - Foto: Agência LK

Feriado da Proclamação da República e, em Salvador, a ordem é relaxar, de preferência à beira mar. Nesta sexta-feira, 15 de novembro, a praia de Stella Maris amanhece com outra energia: o Festival Pura Vida, um dia inteiro de esporte, bem-estar e música, propmete agitar a região e atrair bom público, após dias de muita chuva na capital baiana.

A programação começa às 7h, com um aulão de yoga, seguido pelos campeonatos de surf (7h às 16h), futevôlei (8h às 16h) e altinha (10h às 17h). Durante o dia, o público também poderá participar de oficinas abertas voltadas ao bem-estar e às práticas esportivas ao ar livre.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fragmentos de Samba, Raults e DJ Gabi da Oxe | Foto: Agência LK

A partir das 17h, o festival ganha clima de celebração com os shows de 3030, Fragmentos de Samba, Raults e DJ Gabi da Oxe, encerrando o dia com música e pôr do sol à beira-mar.

Os ingressos e inscrições para as modalidades esportivas e para os shows estão disponíveis no Instagram oficial do evento (@puravidafestival), onde também é possível conferir os detalhes da programação.

Campeonato de futvôlei é uma das modalidades | Foto: Agência LK

O Festival Pura Vida é realizado pelo Lôro e pela Feed Hub Experience, com apresentação da Corona e apoio do Governo do Estado da Bahia, via Fazcultura.