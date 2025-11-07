Shows da Fenagro terão acesso livre para visitantes da feira; veja como funciona

Realizada no Parque de Exposições de Salvador, a Fenagro acontecerá entre os dias 29 de novembro e 7 de dezembro - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Está dada a largada para a Fenagro 2025. Sucesso entre todas as idades, a feira já tem os valores definidos, além de uma novidade no acesso aos shows: quem adquirir o ingresso para a feira poderá curtir as apresentações na pista, sem precisar comprar entrada. Mas atenção: o benefício só é válido para o acesso até às 19h e, claro, apenas nos dias de show: 06/12 e 07/12.

Realizada no Parque de Exposições de Salvador, a Fenagro acontecerá entre os dias 29 de novembro e 7 de dezembro, com programação que inclui exposições, leilões, espaços gastronômicos e grandes shows.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com expectativa de atrair milhares de visitantes de todo o país, a feira aposta em uma combinação de entrada acessível e atrações musicais gratuitas durante o horário de funcionamento da feira. Além das atividades agropecuárias e culturais, o evento também contará com o Camarote Open Bar, espaço premium voltado ao público que deseja curtir os shows com mais conforto.

Os ingressos já estão disponíveis para compra online e em pontos físicos, com opções de meia-entrada, entrada solidária e gratuidade para alguns públicos. Confira abaixo todos os detalhes sobre os valores, regras de acesso e locais de venda.

Ingressos da Fenagro 2025



Ingressos:

Visitação à feira (das 10h às 19h)



- R$ 10 (meia-entrada)

Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)



- Doação de 1kg de alimento não perecível

Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)



- R$ 20 (meia-entrada)

Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)



Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show



Camarote Open Bar:

- Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).

Valores:

Meia – R$ 100

Entrada Solidária – R$ 130

Inteira – R$ 200



Gratuidade:

Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)



Vendas:

Online: Ticketmaker

Lojas físicas: Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)



Fenagro 2025



A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

