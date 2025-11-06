Fenagro 2025 terá competições equestres para crianças e mulheres

Fenagro vai sediar ranch sorting para crianças e mulheres - Foto: Arivaldo Publio | @ari.fotografiaesportiva

Uma das maiores feiras de agropecuária do Brasil e a maior do Norte e Nordeste chega a sua 34ª edição com as mais variadas programações para todos os públicos. A Fenagro 2025, que se prepara para trazer mais de 3 mil animais, contará com julgamentos, leilões e atividades esportivas com animais.

Pela segunda vez, a Fenagro vai sediar o Ranch Sorting - modalidade que simula a separação de gado nos currais, realizada pela Associação do Quarto de Milha da Bahia (ABCQM). Uma das competições mais esperadas na feira acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, na Arena de Esportes Venturoli.

Uma das novidades neste ano é a realização da modalidade para crianças e mulheres, que deve acontecer no dia 7 de dezembro. Para participar da categoria infantil, candidatos precisam ter até 16 anos, e para concorrer na categoria feminina, candidatas precisam competir em dupla de mulheres.

Confira a programação do Ranch Sorting na Fenagro:

Sexta feira (05/12) - 14h

Sábado (06/12) - 9h

Domingo (07/12) - 11h (Participação especial das categorias infantil e feminina)

Campeonato baiano na Fenagro

A Fenagro também será palco do Campeonato Baiano de Ranch Sorting (CBRS), que será realizado nos dias 5, a partir das 8h e, 6 de dezembro, a partir das 9h. Participarão atletas da Bahia, Sergipe, Alagoas e de outros estados do Nordeste.

A Grande Final será realizada no dia 6 de dezembro, às 20h. Os candidatos estarão concorrendo a mais de R$ 20 mil em prêmios.

Os gestores do campeonato, Pedro Gesteira e Flávio Meira, esperam grande público, com novos atletas, comércio de novos animais e a promessa de grandes patrocinadores para a gestão de 2026. Os realizadores do evento, Nivaldo Viana e a presidente da ABCQM, Georgia Ortega, preveem uma maior visibilidade da modalidade, que é a que mais cresce no país.

“A FENAGRO nos possibilita dar visibilidade tanto para o esporte quando para todos envolvidos nele,” disse Georgia Ortega, presidente da ABCQM. - “Vai ser uma satisfação imensa anunciar o campeão Baiano de Ranch Sorting com a Arquibancada cheia”, completou Nivaldo Viana, gestor da grande final do CBRS.

Ingressos da Fenagro 2025



Ingressos:

Visitação à feira (das 10h às 19h)



- R$ 10 (meia-entrada)

Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)



- Doação de 1kg de alimento não perecível

Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)



- R$ 20 (meia-entrada)

Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)



Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show



Camarote Open Bar:

- Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).

Valores:

Meia – R$ 100

Entrada Solidária – R$ 130

Inteira – R$ 200



Gratuidade:

Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)



Vendas:



Online: Ticketmaker



Lojas físicas: Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)



