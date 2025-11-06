FENAGRO 2025
Fenagro 2025 terá competições equestres para crianças e mulheres
Pela segunda vez, a Fenagro vai sediar o Ranch Sorting, um dos esportes equestres que mais cresce no país
Por Carla Melo
Uma das maiores feiras de agropecuária do Brasil e a maior do Norte e Nordeste chega a sua 34ª edição com as mais variadas programações para todos os públicos. A Fenagro 2025, que se prepara para trazer mais de 3 mil animais, contará com julgamentos, leilões e atividades esportivas com animais.
Pela segunda vez, a Fenagro vai sediar o Ranch Sorting - modalidade que simula a separação de gado nos currais, realizada pela Associação do Quarto de Milha da Bahia (ABCQM). Uma das competições mais esperadas na feira acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, na Arena de Esportes Venturoli.
Uma das novidades neste ano é a realização da modalidade para crianças e mulheres, que deve acontecer no dia 7 de dezembro. Para participar da categoria infantil, candidatos precisam ter até 16 anos, e para concorrer na categoria feminina, candidatas precisam competir em dupla de mulheres.
Confira a programação do Ranch Sorting na Fenagro:
- Sexta feira (05/12) - 14h
- Sábado (06/12) - 9h
- Domingo (07/12) - 11h (Participação especial das categorias infantil e feminina)
Campeonato baiano na Fenagro
A Fenagro também será palco do Campeonato Baiano de Ranch Sorting (CBRS), que será realizado nos dias 5, a partir das 8h e, 6 de dezembro, a partir das 9h. Participarão atletas da Bahia, Sergipe, Alagoas e de outros estados do Nordeste.
A Grande Final será realizada no dia 6 de dezembro, às 20h. Os candidatos estarão concorrendo a mais de R$ 20 mil em prêmios.
Os gestores do campeonato, Pedro Gesteira e Flávio Meira, esperam grande público, com novos atletas, comércio de novos animais e a promessa de grandes patrocinadores para a gestão de 2026. Os realizadores do evento, Nivaldo Viana e a presidente da ABCQM, Georgia Ortega, preveem uma maior visibilidade da modalidade, que é a que mais cresce no país.
“A FENAGRO nos possibilita dar visibilidade tanto para o esporte quando para todos envolvidos nele,” disse Georgia Ortega, presidente da ABCQM. - “Vai ser uma satisfação imensa anunciar o campeão Baiano de Ranch Sorting com a Arquibancada cheia”, completou Nivaldo Viana, gestor da grande final do CBRS.
Ingressos da Fenagro 2025
Ingressos:
Visitação à feira (das 10h às 19h)
- R$ 10 (meia-entrada)
Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)
- Doação de 1kg de alimento não perecível
Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)
- R$ 20 (meia-entrada)
Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)
Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show
Camarote Open Bar:
- Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).
Valores:
Meia – R$ 100
Entrada Solidária – R$ 130
Inteira – R$ 200
Gratuidade:
Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)
Vendas:
Online: Ticketmaker
Lojas físicas: Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
