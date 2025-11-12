Paraíso na Bahia terá shows de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

Conexão com o Paraíso reúne Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e novas gerações da música em Praia do Forte - Foto: Divulgação

O feriado da Proclamação da República promete ser de muita música e celebração na Praia do Forte. De sexta, 14, a domingo, 16, o balneário do Litoral Norte baiano recebe a quarta edição do Festival Conexão com o Paraíso, que une arte, natureza e bem-estar em uma programação que acontece no Castelo Garcia D’Ávila e na vila local. Os ingressos estão disponíveis no site da Ticket Maker.

Reunindo nomes consagrados e novos talentos da música brasileira, o evento aposta em uma mistura de estilos e gerações. Na sexta-feira, o palco montado no Castelo recebe o fenômeno do trap Teto, o som leve e contagiante da banda Maneva e o pagode envolvente do grupo Atitude 67, em uma noite marcada pela diversidade musical.

O sábado, feriado da Proclamação da República, será dedicado à brasilidade e à tradição. A abertura fica por conta da banda Monarka, seguida de um encontro histórico entre Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, dois ícones da música popular nordestina.

Encerrando a noite, o cantor Jau traz sua energia e balanço típicos da música baiana. No domingo, 16, a festa continua na vila, com show gratuito do grupo Batifun, encerrando o festival em clima de alegria e celebração.

Com o objetivo de conectar o público à música, à natureza e ao bem-estar, o Conexão com o Paraíso volta a ocupar um dos cenários mais belos e simbólicos da Bahia: o Castelo Garcia D’Ávila, marco histórico e ponto turístico de Praia do Forte.

Além dos shows, o evento conta com espaços gastronômicos, ativações de marcas e áreas de convivência, valorizando a sustentabilidade e o turismo responsável.

Mais informações estão disponíveis no perfil oficial do evento: @conexaoparaiso.