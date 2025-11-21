VIRALIZOU
Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza
Nova temporada do reality show já rendeu até beijo triplo entre rapazes
Por Edvaldo Sales
A quarta temporada do reality show ‘Túnel do Amor’, exibido no Globoplay, já começou a render polêmicas. Isso porque dois participantes viralizaram nas redes sociais com um diálogo bastante picante e inusitado.
A situação envolveu um pedido sexual de um deles, que recebeu uma resposta do colega que deu o que falar. O participante Nathan disse para Bruttoz que não se relaciona sexualmente com homens, já que gosta de mulheres. “Eu não transo com homem”, afirmou ele.
Leia Também:
No entanto, logo em seguida, cara a cara com Bruttoz, Nathan volta atrás e larga a seguinte pérola: “Se tu me chu***, eu te ch***. Vai me chu***?”. Para tornar tudo ainda inesperado, Bruttoz diz que sim e segue o colega de reality pela casa.
Assista:
🚨VEJA: Participantes héteros do reality “Túnel do Amor” em conversa:— CHOQUEI (@choquei) November 20, 2025
“Eu não transo com homem […] Se tu me chupar eu te chupo […] Bora lá pra cima”
pic.twitter.com/5y1rgc4h2D
No final, Nathan afirmou: “Eu e o Bruttoz só vai acontecer se ele tiver um posicionamento muito maneiro ou se eu me sentir confortável com ele”. Porém, essa afirmação já foi por água abaixo, porque eles, além de protagonizarem um beijo a dois, já participaram até de um beijo triplo.
Veja:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes