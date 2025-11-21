Menu
VIRALIZOU

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Nova temporada do reality show já rendeu até beijo triplo entre rapazes

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

21/11/2025 - 9:15 h
Nathan e Bruttoz em reality da Globo
Nathan e Bruttoz em reality da Globo -

A quarta temporada do reality show ‘Túnel do Amor’, exibido no Globoplay, já começou a render polêmicas. Isso porque dois participantes viralizaram nas redes sociais com um diálogo bastante picante e inusitado.

A situação envolveu um pedido sexual de um deles, que recebeu uma resposta do colega que deu o que falar. O participante Nathan disse para Bruttoz que não se relaciona sexualmente com homens, já que gosta de mulheres. “Eu não transo com homem”, afirmou ele.

No entanto, logo em seguida, cara a cara com Bruttoz, Nathan volta atrás e larga a seguinte pérola: “Se tu me chu***, eu te ch***. Vai me chu***?”. Para tornar tudo ainda inesperado, Bruttoz diz que sim e segue o colega de reality pela casa.

Assista:

No final, Nathan afirmou: “Eu e o Bruttoz só vai acontecer se ele tiver um posicionamento muito maneiro ou se eu me sentir confortável com ele”. Porém, essa afirmação já foi por água abaixo, porque eles, além de protagonizarem um beijo a dois, já participaram até de um beijo triplo.

Veja:

Ver todas

x