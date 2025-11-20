Menu
NOVELA

Ator pode ficar fora da sequência de Avenida Brasil; saiba o motivo

Atualmente, Juliano Cazarré integra o elenco da novela Três Graças

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/11/2025 - 15:34 h
Avenida Brasil
Avenida Brasil -

A sequência de Avenida Brasil pode enfrentar um entrave na TV Globo. O ator Juliano Cazarré teria sido convidado para voltar a interpretar Adauto na nova trama de João Emanuel Carneiro, mas ainda não está confirmado na continuação.

Atualmente, Cazarré integra o elenco da novela Três Graças, e esse seria o principal motivo da dificuldade para viabilizar sua participação na continuação da produção.

Segundo informações divulgadas por Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a direção da sequência ainda não sabe se o ator conseguirá conciliar os projetos, caso aceite o convite de João Emanuel Carneiro.

Três Graças tem previsão de término para março de 2026, enquanto as gravações da sequência de Avenida Brasil devem começar em junho do mesmo ano, o que deixaria o ator com apenas um mês de descanso antes de retornar ao trabalho.

Rumores indicam que os protagonistas Carminha e Tufão, interpretados por Adriana Esteves e Murilo Benício, estariam confirmados na nova fase da telenovela.

avenida brasil TV Globo

x