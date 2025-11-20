Ator pode ficar fora da sequência de Avenida Brasil; saiba o motivo

Avenida Brasil - Foto: Reprodução| TV Globo

A sequência de Avenida Brasil pode enfrentar um entrave na TV Globo. O ator Juliano Cazarré teria sido convidado para voltar a interpretar Adauto na nova trama de João Emanuel Carneiro, mas ainda não está confirmado na continuação.

Atualmente, Cazarré integra o elenco da novela Três Graças, e esse seria o principal motivo da dificuldade para viabilizar sua participação na continuação da produção.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações divulgadas por Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a direção da sequência ainda não sabe se o ator conseguirá conciliar os projetos, caso aceite o convite de João Emanuel Carneiro.

Três Graças tem previsão de término para março de 2026, enquanto as gravações da sequência de Avenida Brasil devem começar em junho do mesmo ano, o que deixaria o ator com apenas um mês de descanso antes de retornar ao trabalho.

Rumores indicam que os protagonistas Carminha e Tufão, interpretados por Adriana Esteves e Murilo Benício, estariam confirmados na nova fase da telenovela.