Salário de Luciano Huck é um dos maiores da Globo; saiba valor
O apresentador é um dos funcionários mais bem pagos do canal
Por Franciely Gomes
Assumir o horário nobre do domingo na TV Globo trouxe alguns benefícios para Luciano Huck. O apresentador se tornou um dos funcionários mais bem pagos da emissora nos últimos anos e pretende continuar neste ritmo até 2030, quando encerra seu contrato.
Segundo informações divulgadas na web, o marido de Angélica recebe um salário fixo de R$ 4 milhões. Esse valor ainda pode chegar a marca de R$ 6 milhões somado a publicidades e merchandising realizado pelo comunicador durante o programa ‘Domingão com Huck’.
Vale lembrar que Huck assumiu o comando da atração dominical após a saída de Faustão da Globo, em dezembro de 2021. Atualmente, a emissora aposta no famoso para atrair altos índices de audiência e patrocinadores.
