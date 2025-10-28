Mudanças na apresentação de telejornais da Globo começam nesta semana

TV Globo inicia uma nova fase em seus telejornais com mudanças nos âncoras - Foto: Divulgação | TV Globo

A TV Globo inicia uma nova fase em seus telejornais com mudanças nos âncoras que serão feitas ao vivo, ao final de cada edição. As passagens de bastão do Hora 1, Jornal Hoje e Jornal Nacional acontecem nesta quinta e sexta-feira, dando o inicio oficial.

A troca antecipada de âncoras no Hora 1 e Jornal Hoje foi definida para possibilitar que César Tralli esteja no Rio de Janeiro para receber o comando do Jornal Nacional de William Bonner, cuja despedida ocorrerá na sexta-feira, 31.

Por isso, Roberto Kovalick surge nesta quinta-feira, 30, ao lado do novo apresentador do Hora 1, Tiago Scheuer, que assume oficialmente a titularidade na sexta-feira, 31. No mesmo dia, Tralli se despede do Jornal Hoje e entrega o posto a Kovalick.



Na sexta-feira, 31, Bonner encerra sua trajetória de 29 anos e 6 meses à frente do Jornal Nacional. Ao fim do telejornal, ele e Renata Vasconcellos recebem Tralli no estúdio, que estreia oficialmente como âncora a partir de segunda-feira, ao lado de Renata. Além disso, Cristiana Sousa Cruz assume a função de editor-chefe do JN.

Saída de Bonner

Em setembro, quando a troca de bastão foi anunciada oficialmente, William Bonner explicou sua saída:

"Esse aniversário do JN [de 56 anos] não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN", destacou.

O jornalista detalhou ainda sua trajetória: "Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E, finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas".

"Alguns números ajudam a explicar meu desejo e minha necessidade de mudar de ritmo. São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões", completou Bonner.

Sobre seu futuro no canal, ele disse: "Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos".

Bonner encerrou com palavras de reconhecimento e apoio a Tralli: "Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: 'Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!'. Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá".