Adeus TV? Globo investe pesado em novo formato de novela

Ideia é ter mais um microdrama em episódios curtos e gravados em formato adaptado para celulares

A TV Globo passou a investir pesado no formato de novelas verticais e, antes mesmo da estreia de sua primeira produção, já encomendou uma nova trama para 2026.

Segundo a coluna Play, do jornal o Globo, a ideia é ter mais um microdrama em episódios curtos e gravados em formato adaptado para celulares depois da exibição de ‘Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário’ e ‘Tudo por uma Segunda Chance’.

Até o momento, ainda não há detalhes sobre a nova trama, que será exibida no Globoplay, além da previsão de estreia.

O primeiro lançamento no novo formato será ‘Tudo por uma Segunda Chance’, escrita por Rodrigo Lassance e dirigida por Adriano Melo. A história terá Jade Picon no papel de vilã, e o elenco principal é composto por Debora Ozório e Daniel Rangel.

O piloto foi gravado em setembro, e a trama deve ser incorporada à novela ‘Dona de Mim’ para fazer uma união do tradicional e do moderno nas telas.

Qual história?

Na trama de Tudo por uma Segunda Chance, o jovem empresário Lucas Trajano (Rangel), herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo, está prestes a se casar com a designer Paula Magalhães (Debora).

Porém, a história ganha tensão com a chegada de Soraia, personagem de Jade Picon, amiga de infância do casal que nutre uma paixão secreta por Lucas e está disposta a tudo para conquistar seu coração e sua herança.

Conhecido por trabalhos como ‘Malhação’ (1995-2020) e ‘Geração Brasil’ (2014), Ricardo Hofstetter assina o roteiro de Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, segunda trama que tem Gustavo Mioto como protagonista e direção de Marcelo Zambelli.

O cantor interpreta Diego, um empresário do agronegócio frustrado por não ter seguido a carreira musical. Ele será assaltado e encontrará Cindy (Maya Aniceto) em um bar, onde a jovem ensaia com sua banda. A partir daí, os dois se apaixonam, mas o rapaz esconde que é rico e já tem um relacionamento com Samantha, papel de Yana Sardenberg. O elenco ainda conta com Suzy Rêgo como a mãe do protagonista e Caio Paduan no papel do vilão.

Serão 50 episódios, cada um com duração máxima de dois minutos. A estreia está prevista para o fim do ano no Globoplay.

Hofsetter e Zambelli estão sendo apontados internamente como responsáveis por consolidar o modelo de ficção curta dentro do streaming, em uma estratégia semelhante à que o YouTube e o TikTok adotaram com narrativas seriadas para o público jovem.

A Globoplay, de acordo com o site Notícias da TV, pretende consolidar as novelas verticais como um novo braço de produção original. Isso levou a empresa a investir em uma terceira trama, que já está em desenvolvimento, com elenco e título mantidos sob sigilo.

As novelas verticais são pensadas para serem assistidas em telas menores e com linguagem mais direta e dinâmica.